Корпорация МСП и Мурманская область подписали соглашение о развитии бизнеса

Корпорация МСП и правительство Мурманской области укрепили поддержку малого бизнеса

Исаевич подчеркнул, что соглашение позволит продолжить совместную работу для поддержки бизнесменов в малых населенных пунктах, нуждающихся в финансировании и помощи в реализации продукции на федеральном уровне. Предприниматели получат дополнительные возможности для привлечения финансирования через поручительства, включая «зонтичные» поручительства, а также смогут приобрести оборудование в лизинг и участвовать в программах «выращивания» поставщиков, передает «Корпорация МСП».

Кроме того, Исаевич также отметил, что заявки на поддержку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ, где предприниматели смогут воспользоваться подбором мер поддержки на основе цифрового профиля. Губернатор Мурманской области подчеркнул, что региональное правительство активно содействует экономическому развитию, увеличив валовой региональный продукт в 2,5 раза за последние несколько лет. Он добавил, что созданы преференциальные налоговые режимы, которые поддержаны президентом и правительством России.

С начала года более 300 предпринимателей Мурманской области получили финансовую поддержку на общую сумму 1,8 млрд рублей благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Более 1,1 тыс. предпринимателей стали МСП-поставщиками компаний с госучастием через закупки по 23-ФЗ. Объем закупок крупнейших заказчиков составил почти 13,3 млрд рублей на 19 сентября текущего года. Корпорация МСП предоставляет гарантии и поручительства для заемного финансирования, обеспечивает доступ к закупкам госкомпаний по 223-ФЗ и оказывает финансовую поддержку через дочерние структуры.