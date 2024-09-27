Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
В Ленобласти задержали стрелявшую при сборе грибов пенсионерку
В Ленобласти задержали стрелявшую в женщину при сборе грибов пенсионерку
70-летняя жительница Ленинградской области, открывшая огонь по 74-летней женщине, собирающей грибы в лесу, задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
Как указали в пресс-службе, подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Напомним, в Ленинградской области произошел конфликт между двумя пенсионерками, одна из которых якобы обстреляла соперницу из травматического пистолета.