В Ленобласти задержали стрелявшую при сборе грибов пенсионерку

Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.



Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

«Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.