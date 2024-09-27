ИРИ представил премьеры сезона 2024/25

ИРИ анонсировал более 80 проектов для сезона 2024/25

Tекст: Александра Юдина

Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский совместно с генеральным продюсером Еленой Лапиной представили более 80 проектов, которые выйдут в 2024-2025 годах. В число этих проектов вошли исторические и комедийные сериалы, детективы, молодежные шоу, анимация, а также образовательные и документальные программы.

Гореславский подчеркнул, что поддержка внутреннего рынка является одной из главных задач ИРИ в последние полтора года. По его словам, в период 2023-2024 годов при поддержке ИРИ было выпущено более 600 проектов, почти половина из которых относится к блогосфере и ориентирована на молодежь и подростков.

«Мы продолжим вкладываться в развитие индустрии, ориентируясь на качество контента, который удерживает зрительское внимание», – отметил Гореславский.

Среди ключевых тем предстоящего сезона ИРИ выделил проекты о героях прошлого и настоящего, малоизвестные исторические события, а также фантастические и фэнтезийные произведения. Особое внимание будет уделено контенту для детско-подростковой аудитории и проектам, связанным с культурой и историей страны.