В Нижнем Новгороде представили спектакль по мотивам сборника рассказов героев СВО

Tекст: Ольга Иванова

«Подвиги героев должны быть увековечены. Фонд «Защитники Отечества» организует встречи ветеранов с молодежью, поддерживает выпуск документальных фильмов, издает сборники рассказов участников СВО. В России развито театральное искусство, поэтому мы не могли оставить это направление без внимания. Появляются постановки на тему спецоперации. Безусловно, мы будем поддерживать такие проекты и дальше. Каждый из них станет частью славной истории наших героев», – отметил исполнительный директор фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров.

Спектакль ярко и эмоционально показывает силу духа героев даже в самых тяжелых обстоятельствах, их смелость, преданность и мужество, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В спектакле часто употребляем такую фразу: «Мы все здесь русские, и мы за страну!» Наша постановка должна напоминать о том, насколько это важно для каждого из нас. Если люди, выходя со спектакля, задумаются, что они могут сделать для победы, значит, мы достигли поставленной цели», – рассказала автор проекта Полина Герасимова.

На премьерный показ пришли более 700 зрителей. Среди них были защитники, которые стали прототипами главных героев спектакля. Они отметили высокий профессионализм игры молодых актеров и достоверность описываемых событий.

Премьера состоялась благодаря содействию нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества», конкурса общественных инициатив «СВЕТИ», центра поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода, военно-патриотического центра «Авангард».

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 533 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 384 тыс. уже решены.