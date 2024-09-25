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В Нижнем Новгороде представили спектакль по мотивам сборника рассказов героев СВО
В Нижнем Новгороде прошел премьерный показ спектакля «Вчера я был на поле боя». Его создали на основе рассказов героев СВО из сборника «Жизнь за други своя», который издал фонд «Защитники Отечества» под редакцией писателя Захара Прилепина. Постановку подготовили молодые нижегородские танцоры, вокалисты и актеры самодеятельности в рамках военно-патриотического проекта «СВОи».
«Подвиги героев должны быть увековечены. Фонд «Защитники Отечества» организует встречи ветеранов с молодежью, поддерживает выпуск документальных фильмов, издает сборники рассказов участников СВО. В России развито театральное искусство, поэтому мы не могли оставить это направление без внимания. Появляются постановки на тему спецоперации. Безусловно, мы будем поддерживать такие проекты и дальше. Каждый из них станет частью славной истории наших героев», – отметил исполнительный директор фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров.
Спектакль ярко и эмоционально показывает силу духа героев даже в самых тяжелых обстоятельствах, их смелость, преданность и мужество, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В спектакле часто употребляем такую фразу: «Мы все здесь русские, и мы за страну!» Наша постановка должна напоминать о том, насколько это важно для каждого из нас. Если люди, выходя со спектакля, задумаются, что они могут сделать для победы, значит, мы достигли поставленной цели», – рассказала автор проекта Полина Герасимова.
На премьерный показ пришли более 700 зрителей. Среди них были защитники, которые стали прототипами главных героев спектакля. Они отметили высокий профессионализм игры молодых актеров и достоверность описываемых событий.
Премьера состоялась благодаря содействию нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества», конкурса общественных инициатив «СВЕТИ», центра поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода, военно-патриотического центра «Авангард».
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 533 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 384 тыс. уже решены.