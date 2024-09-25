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В Экспоцентре начали обустраивать помещения под Национальный центр «Россия»
В Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве началась застройка помещений будущего национального центра «Россия».
До строительства нового здания центр временно разместится в павильонах № 3, 4 и 7 Экспоцентра, общая площадь этих помещений составит 37 тыс. кв. метров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В павильонах будут оборудованы залы для постоянных и временных экспозиций, концертный зал на 1,6 тыс. мест, зона культурных проектов на 600 мест, лектории, фуд-корт с национальными кухнями и универмаг с товарами со всей России. Открытие центра запланировано на 4 ноября, когда пройдет Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее».
На симпозиуме примут участие ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители власти. Открытие симпозиума также ознаменуется началом выставки, тематика которой будет сосредоточена на идее диалога о будущем мира, где в центре внимания находится человек.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».
На этой неделе также стартовал конкурс по отбору проектов филиалов национального центра в регионах, которые будут созданы в первоочередном порядке.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась по указу президента с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.