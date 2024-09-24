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    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    65 комментариев
    24 сентября 2024, 18:30 • Новости дня

    Сотрудница ООН погибла при ударе Израиля по Ливану

    Сотрудница УВКБ ООН и ее сын погибли в Ливане от израильской ракеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара Израиля по Ливану погибла сотрудница УВКБ ООН Дина Дарвиш и ее младший сын, когда ракета попала в их дом в долине Бекаа.

    Как передает ТАСС, в результате израильских ударов по Ливану погибли сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Дина Дарвиш и ее младший сын. Этот трагический случай произошел в долине Бекаа, где израильская ракета попала в дом семьи.

    Дарвиш работала в офисе УВКБ ООН в Ливане на протяжении 12 лет. Вместе с ней погиб ее младший сын, тогда как медикам удалось спасти ее мужа и второго сына, сообщили в управлении. Представители УВКБ ООН выразили свое возмущение по поводу произошедшего.

    Этот инцидент стал частью продолжающегося напряжения в регионе, где действия израильских военных нередко приводят к жертвам среди мирного населения.

    Ранее сообщалось, что военные под эгидой ООН пострадали в Ливане при ударе Израиля.



    22 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения

    Политолог Ципис: «Хезболла» будет полностью разгромлена, если на ее защиту не встанет Иран

    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения
    @ Fadel Itani/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Технический потенциал «Хезболлы» в сравнении с ЦАХАЛ крайне скромен, эта организация долгое время сопротивлялась Израилю за счет повстанческой модели, однако подрыв пейджеров нанес по ней сильный удар, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее с территории Ливана по Израилю было запущено более 100 ракет .

    «Технический потенциал отрядов «Хезболлы» достаточно ограничен. Ракеты, которыми они располагают, значительно проигрывают в своем качестве израильским. Как правило, применяемые ими боеприпасы летают не дальше, чем на 300 км. Зачастую речь идет о старых советских образцах. Однако в последнее время их арсенал увеличивается», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. 

    «Судя по всему, «Хезболла» получает некоторые модели вооружений от Ирана. Формирование имеет возможности, в том числе совершать и разведывательные операции на территории еврейского государства. Как правило, они работают через агентурные сети: сторонники объединения передают ему координаты тех или иных военных целей», – добавил он.

    «Однако скромные возможности наблюдения с воздуха у них также имеются. Тем не менее добиться высокой точности ударов у «Хезболлы» не получается. Организация продолжает противостояние с Израилем не за счет собственной военной мощи, а благодаря особой форме организации своих рядов», – считает собеседник.

    «Речь идет об отрядах повстанческого типа. Бороться с ними крайне трудно из-за сложностей распознавания непосредственно самого боевика и его отличия от гражданского. Процесс рекрутинга происходит практически безостановочно: новые члены появляются в «Хезболле» каждый день. У них сохраняется высокая идеологическая мотивация», – полагает эксперт.

    «Кроме того, у формирования имеются и спонсоры, например, Иран. Однако в настоящий момент данная организация находится на грани уничтожения. Серия подрывов пейджеров нанесла ей значительный урон. Если в игру на ее стороне не вступит Тегеран, последствия могут оказаться крайне плачевными для «Хезболлы», – заключил Ципис.

    Эскалация на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Ранее с территории Ливана было запущено более 100 ракет по Израилю. Из них в воздушное пространство страны зашли 85 боеприпасов, часть из них была перехвачена системами ПВО. Падение обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары.

    Кроме того, отряды «Хезболлы» обстреляли заводы компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша». Боеприпасы обладают дальностью полета 80 и 105 км соответственно. Это стало первым жестким ответом организации на подрыв пейджеров в Ливане.

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    22 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    КСИР раскрыл сеть из действовавших в иранских провинциях агентов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выявил 12 израильских агентов, которые действовали в шести провинциях Ирана, говорится в заявлении ведомства.

    В сообщении говорится, что они «планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», передает ТАСС.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Коментарии (0)
    22 сентября 2024, 09:47 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК

    «Хезболла» обстреляла заводы израильского ВПК к северу от Хайфы

    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК
    @ REUTERS/Ayal Margolin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные отряды «Хезболлы» нанесли ракетные удары по заводам израильской компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша», говорится в коммюнике формирования.

    Как говорится в сообщении, вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлы» выпустили ракеты по предприятиям израильского военно-промышленного комплекса к северу от города Хайфа, сообщает ТАСС. Там добавили, что целью стали заводы компании Rafael, специализирующейся на производстве электронных средств связи и оборудования.

    Атака была совершена в районе Зовулон, находящемся к северу от Хайфы. «Хезболла» использовала ракеты Fadi-1 и Fadi-2 с дальностью полета 80 и 105 км соответственно, а также реактивные установки «Катюша».

    Данная операция была проведена в знак поддержки палестинского народа в секторе Газа. Согласно заявлению «Хезболлы», это был первый ответ на жестокие действия Израиля в Ливане 17 и 18 сентября, когда были подорваны пейджеры и беспроводные устройства связи.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о запуске более сотни ракет из Ливана, из которых 85 проникли на территорию Израиля. При этом ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы, что стало самой дальней атакованной целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года. Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

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    22 сентября 2024, 10:36 • Новости дня
    Шиитские группировки Ирака нанесли удар по Израилю

    Шиитские группировки Ирака атаковали ракетами и БПЛА Израиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шиитские вооруженные группировки Ирака заявили об атаке с использованием ракет и БПЛА на северные и южные территории Израиля, что вызвало реакцию Армии обороны Израиля.

    Шиитские вооруженные группировки в Ираке, входящие в состав «Исламского сопротивления», заявили об атаке на Израиль утром в воскресенье, передает «РИА Новости». По их словам, удары были нанесены как ракетами, так и беспилотными летательными аппаратами. В заявлении формирований утверждается, что была атакована жизненно важная цель.

    Также группировки сообщили об ударах ракетами по целям на севере Израиля и беспилотниками на южных территориях.

    Ранее вооруженные шиитские группировки, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля. Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе были атакованы с использованием беспилотников, о чем также заявило «Исламское сопротивление в Ираке». Кроме того, шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

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    23 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока

    Байден назвал перемирие в Газе своим приоритетом до конца срока

    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что достижение перемирия в секторе Газа стало его приоритетом до конца срока полномочий, стремясь войти в историю как «миротворец».

    Президент США Джо Байден подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа перед своими советниками по национальной безопасности, пишет Politico. Он надеется, что таким образом сможет войти в историю как «миротворец» и облегчить путь к победе на выборах Камале Харрис, кандидату от Демократической партии.

    Однако, по мнению источников, реализация этой инициативы сталкивается с двумя крупными препятствиями: Израиль настаивает на сохранении своего контингента вдоль демилитаризованной зоны у границы с Египтом, чему категорически противостоит ХАМАС; кроме того, существуют разногласия по поводу обмена палестинских заключенных на израильских заложников.

    Несмотря на сложности, Байден призывает своих советников «игнорировать недавние неудачи» и продолжать усилия по достижению перемирия, взаимодействуя с обеими сторонами конфликта и посредниками. Однако скептицизм относительно возможного достижения соглашения в ближайшее время все же существует. Официальные лица из администрации Байдена отмечают, что у обеих сторон отсутствует стремление к этому.

    В ходе общения с журналистами Байден подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Он также выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе. Ситуация обострилась после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и началу Израилем наземной операции в анклаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Джо Байден поддержал прекращение огня между Израилем и палестинскими группировками. Кроме того, в октябре стало известно, что США планировали помочь Израилю в случае нападения со стороны Ирана или «Хезболлы». Также сообщалось, что американская администрация готовила дипломатическую инициативу для снижения напряженности в регионе.

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    22 сентября 2024, 04:00 • Новости дня
    Израильские военные с оружием ворвались в офис Al Jazeera в Рамалле

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные с оружием проникли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, сообщает Al Jazeera.

    В сообщении телеканала, действия израильских военных называют «налетом. Сообщается, что якобы введен 45-дневное закрытие канала, передает РИА «Новости».

    По словам одного из солдат, которого цитирует телеканал, есть решение суда о закрытии телеканала на 45 дней. Как отметили журналисты, военные «были вооружены до зубов».

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    23 сентября 2024, 23:53 • Новости дня
    Россия посчитала форсирование процесса ядерного разоружения нереалистичным

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистично, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

    «Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным», – приводит РИА «Новости» слова Вершинина на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил Вершинин.

    В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о возобновлении евразийского сотрудничества.

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    22 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Лидеры четырех стран призвали включить в СБ ООН новые государства

    Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к реформе СБ ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD.

    В заявлении указано, что лидеры четырех стран собираются реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более «прозрачным, эффективным, демократичным». При этом расширение Совбеза ООН  предполагается за счет представительств стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, передает РИА «Новости».

    Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

    Ранее Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН.

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    22 сентября 2024, 03:09 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла ответный ракетный удар по Израилю

    Al Jazeera: Израиль подвергся массированной атаке со стороны Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанская группировка «Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, выпустив более 100 ракет, сообщает Al Jazeera.

    Армия Израиля сообщила, что было обнаружено всего около 10 снарядов, которые были запущены из Ливана, большинство из них были перехвачены, пишет РБК.

    Обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета.

    В районе авиабазы ВВС Израиля Рамат-Давид после удара с территории Ливана возник пожар, передает РЕН ТВ со ссылкой на Al Jazeera.

    В свою очередь «Хезболла» заявила о пуске 100 ракет в сторону Израиля. Группировка утверждает, что некоторые из них были крупнокалиберными.

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    22 сентября 2024, 05:45 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военную авиабазу в Израиле

    Группировка «Хезболла» атаковала военную авиабазу в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октября 2023 года, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Телеканал со ссылкой на «Хезболлу» утверждает, что атака на авиабазу Рамат-Давид в Израиле является ответом на нападения на различные регионы и области Ливана и гибель мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это авиабаза на сегодняшний день – самая дальняя атакованная точка с момента эскалации конфликта с Израилем с октября 2023 года.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, выпустив более 100 ракет,

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    23 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения России

    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал дождаться завершения недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России.

    Полянский отметил, что будет множество встреч, разговоров и спекуляций в ходе недели высокого уровня, поэтому преждевременно оценивать реакцию Запада на предостережения России о возможных действиях Киева вглубь российской территории не следует, передает РИА «Новости».

    «Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий», – сказал он.

    Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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    22 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    Ливан выпустил более 100 ракет по Израилю

    ЦАХАЛ зафиксировал запуск 105 ракет из Ливана по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о запуске более сотни ракет из Ливана, из которых 85 проникли на территорию Израиля и часть была перехвачена, остальные 20 зафиксированы в Изреельской долине, говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    Утром в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 105 ракет из Ливана, передает ТАСС. Сирены прозвучали в северных районах Израиля в период между 06:24 и 07:00 по местному времени, предупреждая о ракетных ударах. По информации ЦАХАЛ, около 85 ракет пробили воздушное пространство Израиля, часть которых была перехвачена системами ПВО.

    Дополнительно, в воздушное пространство Израиля в районе Изреельской долины проникли еще 20 ракет. Падение ракет и обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары. Противопожарные службы работают над ликвидацией возгораний в указанных районах.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид в Израиле, что стало самой дальней атакой с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года. В ответ израильские ВВС осуществили налеты на юг Ливана, включая районы Эль-Джаббур и Джебель-Рейхан. Ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболла» и Израилем Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан, пока еще есть возможность.

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    24 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Израиль ночью атаковал десятки объектов «Хезболлы» в Южном Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия обороны Израиля ночью нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, атаковав десятки целей.

    ВВС Израиля продолжают атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. За прошедшую ночь израильские силы совершили удары по десяткам целей, сосредоточенных в разных районах Южного Ливана, передает ТАСС.

    Между тем движение «Хезболла» заявило о ракетной атаке на израильскую транспортно-логистическую базу «Амос» и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон-Яаков на севере Израиля. Согласно заявлению «Хезболлы», бойцы использовали ракеты «Фади-1» и «Фади-2» для ударов по целям, находящимся на расстоянии 60 км от ливано-израильской границы, передает РИА «Новости».

    Также движение указало, что трижды за ночь атаковали ракетами аэропорт Мегиддо, расположенный на севере Израиля.

    Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы атаковали более 150 целей, связанных с шиитской организацией «Хезболла», в Ливане, используя десятки истребителей в утренние часы.

    Однако после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров, Али Караки, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что тот жив и находится в безопасном месте.

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    22 сентября 2024, 16:21 • Новости дня
    Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до 50

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана.

    Гражданская оборона добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы выросло до восьми, раненых – 59 человек.

    Также в ЦАХАЛ сообщали, что одного из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, который отвечал за специальные операции, ликвидировали в результате удара ВВС Израиля по Бейруту.

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    22 сентября 2024, 02:14 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал гражданам США поскорее покинуть Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам, пока еще есть возможность, покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболла» и Израилем, следует из заявления посольства США.

    В Госдепе предупредили, возможность покинуть Ливан коммерческими рейсами может исчезнуть из-за ухудшения обстановки и эскалации конфликта. В заявлении отмечается, что посольство США может быть не в состоянии помочь тем американским гражданам, которые захотят остаться в Ливане, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане грозит катастрофическими последствиями.

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    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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