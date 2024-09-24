Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Ганчев: Бои в Волчанске идут за каждый дом
Ганчев: Освобождение Волчанска является непростой задачей, идут бои за каждый дом
Освобождение Волчанска сопровождается ожесточенными боями за каждый дом, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города – одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Ганчев сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль пути снабжения украинских войск у населенного пункта Кругляковка, передает ТАСС. Он подчеркнул, что военные формирования киевского режима предпринимают попытки усилить группировку войск на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают им этого сделать.
Ранее ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ нацгвардии Украины в Волчанске.