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Деятельность украинского «Фонда 24.02» признали нежелательной в России
Деятельность украинской НПО «Фонд 24.02» признана нежелательной в России
Деятельность украинской НПО «Фонд 24.02», поддерживающей ВСУ и сотрудничающей с запрещенными террористическими организациями, признана нежелательной в России.
Деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02» признана нежелательной на территории России, передает РИА «Новости». Соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой России. Основанием для такого вердикта стали обвинения в сотрудничестве фонда с террористическими организациями и поддержке вооруженных сил Украины.
«Фонд 24.02» был зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве. Основная его деятельность заключается в поддержке вооруженных сил Украины и объединении покинувших страну, кого российская сторона называет «лжепатриотами» и «русофобами». В частности, фонд занимается распространением информации, которая, по мнению российских властей, дискредитирует политику российского руководства и содержит призывы к терроризму.
Генпрокуратура обвиняет «Фонд 24.02» в сотрудничестве с такими запрещенными в России террористическими организациями, как «Легион «Свобода России», признанной террористической, и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Фонд, по данным прокуратуры, оказывает им военную и гуманитарную поддержку. Также организация обвиняется в распространении недостоверной информации о проведении специальной военной операции, что, по мнению российских властей, может дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской организации Belsat, в которую входят Belsat TV и Belarusian Satellite. До этого Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.