Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы» – такие, как эволюция – и Божье творение, неверно и философски, и богословски.0 комментариев
Западные снаряды со старыми детонаторами навредили ВСУ
Переданные Украине боеприпасы повредили артиллерию ВСУ
Украинская армия сообщила о проблемах с поставленными боеприпасами, детонаторы которых были разработаны еще во Вторую мировую войну, в результате чего произошли преждевременные взрывы, нанеся урон военнослужащим и артиллерийским системам.
Как сообщает газета Handelsblatt, боеприпасы с детонаторами, разработанными во время Второй мировой войны, были поставлены на Украину в рамках «чешской инициативы» и от США, передает РИА «Новости». Эти боеприпасы вызвали многочисленные преждевременные взрывы, которые нанесли ранения украинским военнослужащим и повредили артиллерийские установки.
По данным доклада командования ВСУ, инциденты были связаны с использованием детонаторов M515 и M51A5. Из почти 35 тыс. поставленных артиллерийских снарядов уровень брака составил 0,05%, что привело к преждевременным взрывам пяти из каждых 10 тыс. выпущенных снарядов.
Украинская сторона еще в августе уведомила Чехию о проблемах с боеприпасами. Чехия подтвердила наличие брака и сообщила о решении проблемы. Тем временем Россия считает, что поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают его урегулированию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и ряда встреч в Вашингтоне, куда его отправили на борту военно-транспортного самолета. В рамках визита Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, где находятся мощности по производству боеприпасов для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов. При этом Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных поставках. Впрочем, несмотря на его призывы, некоторые граждане США выступают против дальнейшего выделения средств на помощь Украине, считая, что они должны быть направлены на внутренние нужды.