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Депутаты Бундестага задали вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область
Депутаты Бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с вопросами относительно использования ВСУ немецкого оружия в Курской области, и участия в подготовке украинских военных к атаке специалистов из Германии.
«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?» – следует из обращения немецких политиков, которое размещено на сайте правительства ФРГ, передает ТАСС.
Кроме того, депутаты поинтересовались, указало ли власти Германии Владимиру Зеленскому на то, что немецкие вооружения могут использоваться только в целях обороны. Так же политики спросили, были ли проинформировано правительство ФРГ заранее об атаке на Курскую область, поддерживали ли нападение ВСУ военные Германии, а так же не проходили ли украинские военные подготовку в ФРГ перед вторжением.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему немецкие политики начали открыто выступать против оказания помощи Украине.