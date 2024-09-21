Эксперт предупредил об угрозе открыток в мессенджерах

Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города

Эксперт Анпилогов: Передача литовской ТЭЦ Украине – это декларативный шаг

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Перевозка ТЭЦ технически реализуема, но это очень серьезная инженерная задача. Очень многое зависит от мощности исходного объекта», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Трудна сама перевозка котлового оборудования, если речь идет о твердотопливной ТЭЦ, работающей на угле или торфе. Кроме того, сейчас большинство станций используют паровые турбины. Специалистам при возведении нужно выставить все упорные подшипники, на которых конструкция будет крутиться с достаточно высокой скоростью», – отметил он.

«Литовскую ТЭЦ можно будет поставить только возле уже существующей электросети. Скорее всего, это будут делать на Западной Украине, хотя и она находится в досягаемости для российских ударов. Этот шаг – декларативный со стороны Вильнюса и Киева, он напоминает попытки вычерпать воду решетом, потому что уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти», – продолжил спикер.

По его словам, Литва и Украина, возможно, планируют своеобразный энергетический каннибализм, когда разобранная ТЭЦ не будет собираться на Украине, а ее детали пойдут на замену уничтоженных. «Прибалтика всю инфраструктуру получила от Советского Союза, станции сделаны по стандартам того времени – в турбинном оборудовании, в котлах, все это унифицировано. Поэтому, в принципе, они могут использовать запчасти для восстановления Криворожской или Приднепровской станций», – пояснил Анпилогов.

Он напомнил, что Россия уничтожила почти до 80% потенциала украинских ТЭЦ. «Остались лишь небольшие объекты генерации. Есть на Украине и газопоршневые установки, но они производят скромное количество электроэнергии, обычно единицы МВт. Этого хватает, чтобы снабжать теплом небольшой город», – детализировал эксперт.

«Однако импорт энергии на Украину составляет уже сейчас, в летнее время, около 2 ГВт. А зимой эта цифра вырастет до пяти. ТЭЦ, которую привезут из Литвы, думаю, даст в пределах сотни. Все будет зависеть от газа – коксовый или доменный менее калорийные, чем природный. Если станция работала на качественном антраците, а ее запустят, допустим, на буром угле, это тоже обернется потерей мощности», – пояснил он.

«В любом случае речь идет о капле в море. Литовская ТЭЦ – это решение вопроса энергоснабжения для какого-нибудь небольшого западноукраинского города вроде Стрыя. И то – не полностью», – указал Анпилогов.

Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее частей Украине. Об этом во время своего визита в Киев сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, составные компоненты станции будут использоваться для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. А глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские потребители способны сократить потребление из солидарности с Киевом, чтобы сэкономленные объемы передать Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли эта помощь вытянуть зимой украинскую энергетику.

