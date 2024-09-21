Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.0 комментариев
Эксперт предупредил об угрозе открыток в мессенджерах
Эксперт «Лаборатории Касперского» предупредил о фишинговой угрозе в поздравительных открытках
Большинство россиян опасаются, что поздравительные открытки в мессенджерах могут нести вирусы, так как злоумышленники могут использовать их для рассылки фишинговых ссылок или вредоносного ПО, рассказали в «Лаборатории Касперского».
Согласно исследованию, 62% россиян получают и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах, в то время как 28% только получают их, пишет РИА Новости. Несмотря на популярность такой формы поздравлений, многие пользователи обеспокоены возможными угрозами, связанными с подобными изображениями. Более половины опрошенных (65%) считают, что через открытки возможно заразить свой смартфон вирусами.
Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники могут использовать открытки для распространения фишинговых ссылок, используя поддельные поздравления от имени родственников. Были зафиксированы случаи, когда в мессенджерах отправляли вредоносные программы, маскирующиеся под архивы с картинками или презентациями, вместо которых жертвы обнаруживали исполняемые файлы. Это позволяло преступникам похищать аккаунты пользователей в мессенджерах.
Кроме того, Галов рассказал о сценарии, когда жертве отправляют медиафайл, а затем под видом программы для его просмотра – вредоносное приложение. Чтобы уменьшить риски, специалисты советуют использовать двухфакторную аутентификацию и не делиться кодами авторизации, обращать внимание на расширения файлов и избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если они получены от знакомых.
Ранее в «Билайн» рассказали, что мошенники предлагают мобильные тарифы по выгодной цене, однако за это абонент должен перевести им деньги якобы для «гарантии подключения».