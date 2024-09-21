Участники «Зарницы 2.0» приобрели навыки управления беспилотниками

Наставники «Зарницы 2.0» рассказали о полученном от ветеранов СВО участниками игры опыте

Tекст: Олег Исайченко

«Подобные проекты способствуют всестороннему развитию школьников всех возрастных групп. На соревнованиях они понимают, что в жизни не всегда приходится легко, и что нести ответственность за своего товарища – крайне важная черта любого взрослого человека. Кроме того, мероприятие позволяет ребятам почувствовать единство со своей страной», – рассказал Евгений Морозов, руководитель Военно-патриотического клуба «Беркут», преподаватель Ирбитского гуманитарного колледжа.

«Также участники «Зарницы» учатся ценить время, дорожить каждым членом команды, они становятся семьей, а в этом есть суть успеха. Школьники были очень рады прикоснуться к данному проекту, познакомиться со сверстниками со всей России», – добавил он.

«Благодаря таким соревнованиям мы и воспитываем в детях патриотизм. Ребята были счастливы и воодушевлены непосредственным общением с военными, а также получением наставлений от участников боевых действий, ветеранов СВО, Героев России», – рассказал Дмитрий Сотников, наставник отряда «Финист» из Челябинской области.

«Участники «Зарницы» приобрели массу полезных навыков, в первую очередь – умение работать в отряде. Уже в ходе финального боя – в составе подразделения, составленного из разных регионов, дети поняли, что такое сплоченность. Отдельно отмечу развитие мышления, которое дают занятия саперным делом. Также школьники приобрели особенно актуальный навык – управление беспилотниками», – детализировал он.

«Наш отряд занял 24-е место. Мы начинали с муниципального этапа, потом дивизионный, областной, окружной и доехали до всероссийского финала. Никто не ждал, что мы сможем выйти на федеральный уровень. А в следующем сезоне мы вступим в более подготовленном состоянии», – заметил собеседник.

«Кроме того, будем обсуждать с руководством школы, города и, наверное, области вопросы обеспечения материально-технической базой. У нас ее пока нет, и сейчас из 16 конкурсов мы можем подготовиться всего к четырем. Лично я после отпуска также планирую взять на подготовку участников не только старшего, но и среднего возраста», – добавил он.

Ранее в Волгограде на Мамаевом Кургане у монумента «Родина-мать зовет!» прошли церемония закрытия и награждения победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В качестве почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин. Присутствовавшие на игре бойцы также являются участниками кадровой программы «Время Героев», направленной на подготовку российских ветеранов и участников спецоперации для госслужбы.

«Зарница 2.0» была создана по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. В проекте приняло участие более 800 тыс. школьников со всей страны, которые были отобраны в команды, а также 80 тыс. наставников, среди которых почти 400 ветеранов и бойцов СВО.

Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций.

В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.

Ребята разделились на две армии: «Волга» и «Ахтуба», состоявшие из нескольких десятков отрядов. Каждый из них сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды входили командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), операторы дронов и медики.