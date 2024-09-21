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Участники «Зарницы 2.0» приобрели навыки управления беспилотниками
Наставники «Зарницы 2.0» рассказали о полученном от ветеранов СВО участниками игры опыте
Участники «Зарницы» учатся ценить время, дорожить каждым членом команды, они становятся семьей. Ребята были воодушевлены получением наставлений от участников боевых действий, ветеранов СВО, Героев России. Об этом рассказали газете ВЗГЛЯД наставники команд-финалисток Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Ранее в Волгограде прошли церемония закрытия и награждения победителей игры.
«Подобные проекты способствуют всестороннему развитию школьников всех возрастных групп. На соревнованиях они понимают, что в жизни не всегда приходится легко, и что нести ответственность за своего товарища – крайне важная черта любого взрослого человека. Кроме того, мероприятие позволяет ребятам почувствовать единство со своей страной», – рассказал Евгений Морозов, руководитель Военно-патриотического клуба «Беркут», преподаватель Ирбитского гуманитарного колледжа.
«Также участники «Зарницы» учатся ценить время, дорожить каждым членом команды, они становятся семьей, а в этом есть суть успеха. Школьники были очень рады прикоснуться к данному проекту, познакомиться со сверстниками со всей России», – добавил он.
«Благодаря таким соревнованиям мы и воспитываем в детях патриотизм. Ребята были счастливы и воодушевлены непосредственным общением с военными, а также получением наставлений от участников боевых действий, ветеранов СВО, Героев России», – рассказал Дмитрий Сотников, наставник отряда «Финист» из Челябинской области.
«Участники «Зарницы» приобрели массу полезных навыков, в первую очередь – умение работать в отряде. Уже в ходе финального боя – в составе подразделения, составленного из разных регионов, дети поняли, что такое сплоченность. Отдельно отмечу развитие мышления, которое дают занятия саперным делом. Также школьники приобрели особенно актуальный навык – управление беспилотниками», – детализировал он.
«Наш отряд занял 24-е место. Мы начинали с муниципального этапа, потом дивизионный, областной, окружной и доехали до всероссийского финала. Никто не ждал, что мы сможем выйти на федеральный уровень. А в следующем сезоне мы вступим в более подготовленном состоянии», – заметил собеседник.
«Кроме того, будем обсуждать с руководством школы, города и, наверное, области вопросы обеспечения материально-технической базой. У нас ее пока нет, и сейчас из 16 конкурсов мы можем подготовиться всего к четырем. Лично я после отпуска также планирую взять на подготовку участников не только старшего, но и среднего возраста», – добавил он.
Ранее в Волгограде на Мамаевом Кургане у монумента «Родина-мать зовет!» прошли церемония закрытия и награждения победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
В качестве почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин. Присутствовавшие на игре бойцы также являются участниками кадровой программы «Время Героев», направленной на подготовку российских ветеранов и участников спецоперации для госслужбы.
«Зарница 2.0» была создана по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. В проекте приняло участие более 800 тыс. школьников со всей страны, которые были отобраны в команды, а также 80 тыс. наставников, среди которых почти 400 ветеранов и бойцов СВО.
Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций.
В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.
Ребята разделились на две армии: «Волга» и «Ахтуба», состоявшие из нескольких десятков отрядов. Каждый из них сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды входили командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), операторы дронов и медики.