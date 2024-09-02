В Харькове и Днепре прогремели взрывы

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале он сообщил, что взрывы в Харькове произошли с разницей в несколько минут.

Кроме того, украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Павлограде и в Днепре (ранее Днепропетровск), передает ТАСС.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Ранее сообщалось, что энергетический объект поврежден в Харькове после взрывов.