Путин посоветовал мальчику из Кызыла копить вместо мотоцикла на машину

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства провел открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе №20. Один из школьников рассказал, что увлекается рыбалкой и спортом.

Еще мальчик увлекается мототехникой. Он рассказал, что ему помогает папа – инженер по специальности. Школьник рассказал Путину, что мечтает сам накопить на мотоцикл, передает ТАСС.

«Мотоцикл – опасный вид транспорта. «Накопи на машину лучше. Спокойнее будет и маме, и папе», – посоветовал ему Путин, поинтересовавшись, зачем мальчику мотоцикл.

«Нравится мне!» – сказал школьник.

Напомним, Путин 2 сентября провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла.