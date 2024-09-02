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Путин посоветовал мальчику из Кызыла копить вместо мотоцикла на машину
Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла лучше копить на машину вместо мотоцикла, поскольку он может быть опасным.
Глава государства провел открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе №20. Один из школьников рассказал, что увлекается рыбалкой и спортом.
Еще мальчик увлекается мототехникой. Он рассказал, что ему помогает папа – инженер по специальности. Школьник рассказал Путину, что мечтает сам накопить на мотоцикл, передает ТАСС.
«Мотоцикл – опасный вид транспорта. «Накопи на машину лучше. Спокойнее будет и маме, и папе», – посоветовал ему Путин, поинтересовавшись, зачем мальчику мотоцикл.
«Нравится мне!» – сказал школьник.
Напомним, Путин 2 сентября провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла.