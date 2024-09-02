Путин счел тур к 80-летию Победы хорошей идеей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Хорошая идея, так же, как и создание постоянно действующих детских и молодежных лагерей», – передает ТАСС ответ Путина на просьбу ученика создать тур по местам, где шли бои и сражения во время Великой Отечественной войны.

По словам президента, такие мероприятия нужно развивать и дальше. «Постараюсь сделать так, чтобы вы и ваши сверстники здесь, в Туве, обязательно принимали участие в мероприятиях подобного рода. Тоже коллегам из администрации президента скажу об этом. Надеюсь, что многие здесь присутствующие попадут в эти программы», – сказал он.

На открытом уроке «Разговор о важном» ученик 9-го класса школы № 1 Кызыла Артем Бабушкин предложил президенту России сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем местам, где происходили бои и сражения. Школьник привел в примеры такие города, как Санкт-Петербург, Ржев, Севастополь, Волгоград, Курская дуга. В данном туре смогут участвовать не только россияне, но и граждане стран СНГ.

Ранее Путин назвал свой девиз в трудные минуты.