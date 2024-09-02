Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Путин: Надо всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен
Надо быть в форме, всегда бороться и быть готовым к борьбе – тогда успех будет обеспечен, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
«Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля – дура, штык – молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе – и успех будет обеспечен», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.
При этом, отметил президент, для достижения стратегической победы «важно иногда проявлять гибкость».
Ранее Путин заявил, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.