Путин: Надо всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля – дура, штык – молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе – и успех будет обеспечен», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.

При этом, отметил президент, для достижения стратегической победы «важно иногда проявлять гибкость».

Ранее Путин заявил, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.