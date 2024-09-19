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    19 сентября 2024, 17:44 • Новости дня

    Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московской школе №1514 прошло первое заседание нового консультативного органа при Минпросвещения – Всероссийского родительского комитета (ВРК), на встрече были определены ключевые направления работы, избран председатель и анонсирован конкурс для родительских сообществ.

    ВРК сформирован по поручению президента России Владимира Путина, он призвал решить актуальные проблемы в сфере образования и привлечь как взрослых, так и детей в социально значимые проекты, сообщается на сайте российского общества «Знание».

    «В июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» прозвучало предложение о создании Всероссийского родительского комитета. Сегодня я могу вам сказать, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда миллиард рублей. Соответствующий конкурс может запускаться уже даже в 2024 году», – сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В состав ВРК вошли 53 человека, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию. К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России Константин Хабенский, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил избрать председателем ВРК директора «Артека» Константина Федоренко. Предложение было единогласно поддержано.

    «У нашего комитета широкие задачи — он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Мы рассчитываем на вашу помощь и предложения. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения», – сообщил Кравцов.

    Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль анонсировал конкурс инициатив родительских сообществ. «За этот учебный год благодаря поддержке Президента РФ мы сможем поддержать инициативы более 1000 родительских комитетов. Размер грантов – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, – сообщил он. – Мы будем смотреть, насколько комитеты активны, вовлечены в воспитательную работу, что уже делают. Таким образом мы выявим лучшие практики, чтобы потом их тиражировать, внедрять по всей стране». По словам Древаля, конкурс планируется проводить ежегодно.

    Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября, на нем будут объявлены результаты конкурса Общества «Знание». Всероссийский родительский комитет создан Министерством просвещения России при поддержке партнеров: Российского Общества «Знание», Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Росдетцентра, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Центра просветительских инициатив.

    Напомним, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято на прошлой неделе.

    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

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    18 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    СК: При стрельбе у офиса Wildberries в Москве погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались, сообщило столичное ГСУ СК.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, несколько десятков человек задержали после стрельбы у столичного офиса Wildberries в центре города.

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    18 сентября 2024, 15:49 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента РЖД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность замначальника департамента ОАО «РЖД».

    Ранее Сайбель занимал руководящую должность в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

    «Тематика достаточно серьезная: специальные вопросы компании, взаимодействие с органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей... Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – прокомментировал назначение сам Сайбель.

    Он добавил, что программа «Время героев» оказала на него большое влияние, дав новые знания и навыки, необходимые для этой работы.

    Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. В период с 2008 по 2022 годы занимал разные должности в структуре ОАО «РЖД».

    Награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов», ее цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    16 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии после того, как ФРГ отказалась от нефти из России.

    В ходе своего визита в Казахстан Шольц высоко оценил сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В частности, он подчеркнул важность поставок казахстанской нефти для Германии, которые стали особенно актуальными после введения санкций против России, передает РИА «Новости».

    Выступая на казахско-немецком экономическом форуме, Шольц отметил, что поставки казахстанской нефти помогли сохранить множество рабочих мест на немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. «Обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что мы таким образом диверсифицируем нашу экономику и делаем ее более устойчивой», – подчеркнул немецкий канцлер. По его словам, сотрудничество Германии и Казахстана в энергетической сфере будет продолжаться.

    В рамках визита Шольц и президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве, которая, как ожидается, придаст новый импульс двусторонним отношениям. В августе итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

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    16 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

    Минэнерго и МИД России поручено провести переговоры с властями Конго и подписать соглашение, передает ТАСС.

    Согласно документу, за реализацию проекта от России будет отвечать ООО «Закнефтегазстрой-Прометей», от Конго – Национальная нефтяная компания, она же заказчик. Российская сторона будет контролировать 90% совместного предприятия, которое будет создано в течение месяца после подписания соглашения.

    Ранее президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент России Владимир Путин договорились нарастить сотрудничество в энергетике.

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    17 сентября 2024, 21:52 • Новости дня
    МВД решило командировать российских полицейских в Интерпол

    МВД разработало указ о командировании полицейских в Интерпол

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России планирует начать командировать сотрудников полиции в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников.

    Об этом говорится в проекте указа президента, который разработало ведомство, документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

    Как указано в пояснительной записке, такая мера направлена на повышение «эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью».

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    17 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

    Видео встречи Шойгу с Али Акбаром Ахмадианом опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

    Глава Совбеза России также провел встречу с иранским лидером Масудом Пезешкианом и передал ему послание от президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

    Ранее Иран подтвердил участие президента в саммите БРИКС в Казани.

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    17 сентября 2024, 20:01 • Новости дня
    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием

    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который дал показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

    «В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве фигурант дела экс-замминистра обороны Попова, полковник запаса Ахмедов заявил о признании вины», – передает сообщает представителя силовиков ТАСС.

    Он добавил, что Ахмедов подписал ходатайство о заключении сделки со следствием в присутствии представителя надзорного ведомства.

    Ранее сообщалось, что Ахмедов был освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест.

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    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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