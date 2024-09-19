Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета

Tекст: Валерия Городецкая

ВРК сформирован по поручению президента России Владимира Путина, он призвал решить актуальные проблемы в сфере образования и привлечь как взрослых, так и детей в социально значимые проекты, сообщается на сайте российского общества «Знание».

«В июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» прозвучало предложение о создании Всероссийского родительского комитета. Сегодня я могу вам сказать, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда миллиард рублей. Соответствующий конкурс может запускаться уже даже в 2024 году», – сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В состав ВРК вошли 53 человека, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию. К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России Константин Хабенский, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил избрать председателем ВРК директора «Артека» Константина Федоренко. Предложение было единогласно поддержано.

«У нашего комитета широкие задачи — он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Мы рассчитываем на вашу помощь и предложения. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения», – сообщил Кравцов.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль анонсировал конкурс инициатив родительских сообществ. «За этот учебный год благодаря поддержке Президента РФ мы сможем поддержать инициативы более 1000 родительских комитетов. Размер грантов – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, – сообщил он. – Мы будем смотреть, насколько комитеты активны, вовлечены в воспитательную работу, что уже делают. Таким образом мы выявим лучшие практики, чтобы потом их тиражировать, внедрять по всей стране». По словам Древаля, конкурс планируется проводить ежегодно.

Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября, на нем будут объявлены результаты конкурса Общества «Знание». Всероссийский родительский комитет создан Министерством просвещения России при поддержке партнеров: Российского Общества «Знание», Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Росдетцентра, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Центра просветительских инициатив.

Напомним, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято на прошлой неделе.