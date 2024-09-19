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    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие – гарант национального суверенитета

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    19 сентября 2024, 12:50 • Новости дня

    Стало известно о планах турецких банков передать сделки с Россией одному банку

    Турецкие банки решили передать сделки с Россией банку Emlak Katilim

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турецкие банки намерены передать обслуживание связанных с Россией сделок исключительно банку Emlak Katilim, чтобы избежать рисков от возможных санкций, сообщил источник сфере турецкого финансового консалтинга.

    Почти все турецкие банки намерены выйти из сделок с Россией и Белоруссией, оставив их банку Emlak Katilim, чтобы избежать возможных санкций, сообщает ТАСС.

    Источник в сфере турецкого финансового консалтинга подчеркнул, что такие решения связаны с рисками ограничений, которые могут возникнуть в будущем.

    В связи с этим многие банки возвращают средства в долларах и евро, связанные с Россией, и советуют клиентам обращаться в Emlak Katilim для операций в национальных валютах. Сделки с российскими компаниями теперь преимущественно осуществляются через Emlak Katilim, где комиссии выше стандартных, достигая 5-6%.

    Однако это не останавливает клиентов, так как другие банки требуют более сложной процедуры комплаенса. Приватные и государственные турецкие банки, не имеющие западных партнеров, уже прекратили обслуживание российских операций. От компаний из России и Белоруссии, а также тех, кто торгует с западными контрагентами, турецкие банки требуют документального подтверждения экспортных сделок. Это необходимо для защиты сторон от рисков.

    Операции по оплате в долларах и евро проводятся только после предоставления убедительных документов. Некоторые турецкие компании, созданные для торговли с Россией, могут обращаться в местные банки без иностранных партнеров. В таких случаях процесс комплаенса упрощен.

    Ранее американские представители посетили турецкие финансовые учреждения и угрожали санкциями за продолжение сделок с Россией. Кроме того, российские компании, осуществляющие транзит товаров, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, так как турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний.

    18 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    В Лондоне вызвали в МИД российского посла

    Британский МИД выразил протест в связи с лишением аккредитации сотрудников британского посольства в Москве

    В Лондоне вызвали в МИД российского посла
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне после того, как Россия лишила аккредитации сотрудников британского посольства в Москве.

    «Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла в связи со злонамеренной и преднамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании», – говорится в заявлении британского правительства, передает РИА «Новости».

    В британском ведомстве осудили «беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании» и назвали обвинения в адрес сотрудников МИД «злобными и абсолютно беспочвенными».

    Также в британском МИД утверждают, что это «очередной этап в целенаправленной кампании РФ по созданию угроз безопасности Великобритании и сдерживанию поддержки Украине».

    Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, обвинив их в «разведывательно-подрывной работе».

    Ранее посольство России обвинило главу МИД Британии Дэвида Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне за его высказывания об «империалистическом фашизме» РФ.

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    19 сентября 2024, 05:35 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ

    Главком ВМФ Моисеев: Готовность применения оружия стратегических подлодок ТОФ крайне высокая

    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Моисеев отметил высочайший уровень подготовки подлодок ТОФ. По его словам, это современные корабли и совершенно другой уровень техники.

    «Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю – крайне высокий», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.

    Кроме того, как говорит Моисеев, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет атомные подводные крейсеры, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие», обеспечивающее безопасность России.

    Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота на церемонии в пункте постоянного базирования на Камчатке.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности России ответить мощным вооружением на удары по российским городам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВМФ России отбить нападение НАТО на море.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 01:01 • Новости дня
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево

    Росгвардия задержала приехавших «на разборки» в Ярославскую область более 20 человек

    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали в Тутаеве Ярославской области более 20 человек, которые прибыли из Рыбинска на нескольких автомобилях для участия в конфликте с местными жителями.

    Как стало известно, группа молодых людей, прибывших из Рыбинска, планировала устроить массовую драку с местными жителями. Однако оперативные службы получили информацию о готовящемся конфликте и провели спецоперацию, в ходе которой все участники предполагаемой потасовки были задержаны, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности участников конфликта и мотивы их действий.

    Ранее после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек.

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    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

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    18 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, суд отправил в СИЗО, сообщила пресс-служба главного управления СКР по городу.

    «В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщает Telegram-канал ведомства.

    Как считает следствие, фигурантом в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки 16 сентября нанесены множественные удары ножом 53-летнему знакомому. Полученные телесные повреждения повлекли гибель потерпевшего. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

    Ранее в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил.

    Обвиняемым проходит Александр Синько, который известен пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Из его показаний, которые предоставил источник в силовых структурах региона, следует: он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.

    Ранее сообщалось, что 12 сентября подозреваемого в попытке убийства Авраама Руссо Тархана Эльдукаева обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году.

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    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    18 сентября 2024, 13:17 • Новости дня
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан следователями по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей, сообщили в СК.

    Там сообщили, что начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

    По информации СК, Путилову вменяют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

    Ранее в СК сообщили, что заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение по делу о взятке, он не признал вины.

    Коментарии (19)
    18 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизлечимым вирусом

    Tекст: Денис Тельманов

    Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в Индии. Ведется мониторинг ситуации, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    «Ведется мониторинг ситуации», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    9 сентября в индийском штате Керала скончался мужчина, заразившийся вирусом Нипах. После этого в пяти районах был введен масочный режим и запрет на сбор больших групп людей.

    Вирус Нипах считается одним из самых опасных в мире. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию. Лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности – от 40% до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно заражаются им, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

    Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему для выявления вируса Нипах. Напомним, в России нет зафиксированных случаев заражения этим вирусом.

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    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

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    18 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины, занятую войсками

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
    @ XinHua/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой которой Израиль должен вывести войска с территории Палестины. ООН ссылается на положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям. Войска должны быть выведены в течение года с момента одобрения документа.

    За принятие резолюции проголосовали 124 участника заседания, 14 – против, 43 – воздержались, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как, например, резолюция Совета Безопасности ООН.

    Помимо требования вывести войска, в резолюции содержится требование возместить причиненный палестинским жителям ущерб, вернуть изъятые земли, разрешить им вернуться в свои дома, а также вернуть недвижимость и активы.

    Ранее правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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