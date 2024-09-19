Стало известно о планах турецких банков передать сделки с Россией одному банку

Турецкие банки решили передать сделки с Россией банку Emlak Katilim

Tекст: Елизавета Шишкова

Почти все турецкие банки намерены выйти из сделок с Россией и Белоруссией, оставив их банку Emlak Katilim, чтобы избежать возможных санкций, сообщает ТАСС.

Источник в сфере турецкого финансового консалтинга подчеркнул, что такие решения связаны с рисками ограничений, которые могут возникнуть в будущем.

В связи с этим многие банки возвращают средства в долларах и евро, связанные с Россией, и советуют клиентам обращаться в Emlak Katilim для операций в национальных валютах. Сделки с российскими компаниями теперь преимущественно осуществляются через Emlak Katilim, где комиссии выше стандартных, достигая 5-6%.

Однако это не останавливает клиентов, так как другие банки требуют более сложной процедуры комплаенса. Приватные и государственные турецкие банки, не имеющие западных партнеров, уже прекратили обслуживание российских операций. От компаний из России и Белоруссии, а также тех, кто торгует с западными контрагентами, турецкие банки требуют документального подтверждения экспортных сделок. Это необходимо для защиты сторон от рисков.

Операции по оплате в долларах и евро проводятся только после предоставления убедительных документов. Некоторые турецкие компании, созданные для торговли с Россией, могут обращаться в местные банки без иностранных партнеров. В таких случаях процесс комплаенса упрощен.

Ранее американские представители посетили турецкие финансовые учреждения и угрожали санкциями за продолжение сделок с Россией. Кроме того, российские компании, осуществляющие транзит товаров, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, так как турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний.

