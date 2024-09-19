19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
ЕС дополнительно выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины
Евросоюз дополнительно выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины
Для энергетической инфраструктуры Украины Евросоюз выделил в качестве поддержки 160 млн евро, 100 млн евро из них взято из прибыли от замороженных активов России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Выделяем дополнительно 160 млн евро, 100 млн из них поступили в виде прибыли от замороженных активов России», – цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.
После начала спецоперации России Евросоюз предоставил Киеву в общей сложности 2 млрд евро помощи для энергетической инфраструктуры страны.
Поддержка оказывалась в том числе через фонд поддержки энергетики Украины и механизм гражданской защиты ЕС.
Ранее во вторник сообщалось, что ЕС с начала СВО оказал Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе предоставил 43,5 млрд евро на военные нужды.