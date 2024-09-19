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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    19 сентября 2024, 06:41 • Новости дня

    В США бывшие чиновники-республиканцы поддержали Харрис

    Бывшие чиновники-республиканцы поддержали кандидатуру Харрис в качестве президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Более 100 бывших сотрудников администраций американских президентов-республиканцев и бывших членов Конгресса США подписали письмо в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

    «Мы считаем, что президент США должен быть принципиальным, серьезным и твердым лидером, который может обеспечить безопасность Америки и ее ценностей, укрепить наши союзы и защитить нашу демократию», – заявили республиканцы, передает ТАСС.

    Чиновники заявили, что могут не соглашаться с Камалой Харрис, но считают, что у нее есть главные качества, чтобы возглавить Белый дом. По их мнению, у Дональда Трампа качеств для президента нет.

    «Следовательно, мы поддерживаем избрание Харрис президентом», – говорится в письме, которое подписали экс-министры обороны США Уильям Коэн и Чак Хейгел, экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик, бывший директор Национальной разведки Джон Негропонте, экс-глава ЦРУ Майкл Хейден.

    Республиканцы, поддержавшие Харрис, считают, что Трамп «хаотично принимает решения в сфере национальной безопасности» и любит лесть, а также восприимчив к манипуляциям.

    Между тем, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что транслирующие «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, американцы должны подвергаться уголовному преследованию.

    Предприниматель Илон Маск выразил опасения, что поражение Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов.

    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Коментарии (6)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США

    Американист Дудаков: Покушение проукраинского активиста на Трампа подорвет позиции лоббистов Киева

    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США. Фактически Штаты настигла карма – они так погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился кандидат в президенты США Трамп.

    «Это уже вторая попытка покушения. Причем речь идет о злоумышленнике, который основательно готовился к этому: у него был автомат с оптическим прицелом, экшн-камера, он смог подкрасться на расстояние в несколько сотен метров. Если бы агенты Секретной службы не обнаружили мужчину, тот открыл бы огонь и, может быть, даже достиг своей цели», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, очередной инцидент с Трампом свидетельствует о высоком уровне политического насилия в США. Собеседник не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState (Глубинное государство). «Впрочем, нужно понимать, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что подобного рода персонажи появляются иногда сами собой», – уточнил Дудаков.

    «Некоторые на почве антитрампизма настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты, – добавил он. – Тем более, что в повестке сохраняется демонизация Трампа со стороны Демпартии».

    «В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», – акцентировал политолог.

    Вместе с тем, по оценкам эксперта, попытка покушения поможет республиканцу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке – взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», – указал эксперт.

    Собеседник напомнил, что злоумышленник Райан Рут известен заукраинскими позициями: он вербовал людей в ВСУ, собирал и отправлял деньги украинской армии, посещал Украину. «Несмотря на эти связи с Киевом, Рут – в первую очередь американец. Ситуация была бы иной, если бы покушавшимся оказался украинский беженец», – считает американист. «Тем не менее стоит ожидать, что произошедшее подорвет позиции украинских лоббистов в США. Кроме того, отношение республиканцев к Украине, вероятно, еще больше ухудшится», – заключил Дудаков.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2024, 16:15 • Новости дня
    Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения

    CNN: Трамп рассказал подробности совершенного на него покушения

    Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал детали покушения, совершенного на него в воскресенье.

    По словам Трампа, воскресным утром он играл в гольф с друзьями, когда вдруг раздались выстрелы, передает CNN.

    «Я играл в гольф с некоторыми из моих друзей, это было воскресным утром, и было очень мирно, очень прекрасная погода. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух, и я думаю, что, вероятно, четыре или пять», – сообщил политик.

    Он рассказал, что выстрелы, которые они услышали, совершил агент Секретной службы, увидевший торчащий из кустов ствол ружья. По словам Трампа, злоумышленника удалось задержать благодаря женщине, которая увидела выбегающего из кустов подозреваемого и сфотографировала его автомобиль. Политик отметил, что «Секретная служба проделала отличную работу». Он также похвалил свидетельницу, сфотографировавшую машину стрелка.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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    Коментарии (3)
    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция округа Мартин американского штата Флорида обнародовала кадры, на которых запечатлено задержание мужчины, подозреваемого в нападении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Видео с нательной камеры полицейского появилось в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает Lenta.Ru.

    Напомним, накануне недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на Трампа. В ВСУ признали, что несколько раз контактировали с Рутом.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве

    Time: Подозреваемый в покушении на Трампа Рут жил в казармах ВСУ

    Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут «бомжевал» во время посещения Киева, жил в казармах украинских военных частей, пишет журнал Time.

    Источники издания сообщили, что Рут был по сути бездомным, в Киеве он вынужденно останавливался на базах или в казармах украинских военных частей, часто и эксцентрично появлялся в центре города, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием «Война на Украине, которую не выиграть» он рассказал о попытках вступить в ряды ВСУ. По его словам, его развернули из-за отсутствия опыта военной службы в 56 лет.

    Ранее суд в США предъявил обвинения  Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он несколько раз связывался с ВСУ.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2024, 08:36 • Новости дня
    Маск заявил о риске тирании в США

    Илон Маск предупредил о тирании в США при проигрыше Дональда Трампа

    Маск заявил о риске тирании в США
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприниматель Илон Маск выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов.

    Свое мнение он выразил на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), заявив, что если Трамп не будет избран, Америка «скатится в тиранию», передает ТАСС.

    Маск также предостерег, что в стране может не остаться настоящих выборов, если нынешнюю гонку проиграет кандидат от Республиканской партии. Известно, что предприниматель поддерживает Трампа, который принимает участие в предвыборной кампании, и регулярно критикует действующую администрацию президента.

    Ранее Маск заявил, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью.

    В свою очередь Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов создать комиссию, которая под началом Илона Маска будет искать способы повышения эффективности правительства.

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    16 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом он написал в соцсети X.

    Он задался вопросом, что же будет, если выяснится, что Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят киевским режимом для совершения этого покушения, передает ТАСС.

    Ранее издание New York Post сообщало, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретная служба США «нуждается в помощи», так американский лидер Джо Байден прокомментировал вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Как указал Байден, «Секретной службе нужно больше помощи», передает РИА «Новости».

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 13:24 • Новости дня
    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа

    Политолог Скачко: Покушение на Трампа могло «крышевать» руководство Украины

    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тот факт, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа оказался ярым сторонником Украины, может ужесточить позицию политика по украинскому вопросу. Тем не менее есть несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой нападения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Те майданные технологии, которые применялись для госпереворота в 2014 году, по всей видимости, неблагоприятно воздействовали не только на украинцев, но и на некоторых американцев», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он «диагностировал» у покушавшегося на Дональда Трампа «украинство головного мозга».

    «Экстремальные подходы к политике очень больно бьют по фанатикам. Какие-то убеждения, скорее всего, плотно укоренились в нем, – допустил собеседник. – Некоторые, слыша об Украине, трясутся от страха, а другие – хватаются за автомат. К слову, возникает вопрос: не со складов ли ВСУ AK-47, который был направлен на кандидата в президенты США?».  

    «В Киеве Трампа считают антиукраинским политиком, который готов заставить офис Зеленского пойти на уступки для сделки с Россией. На этом фоне человек с «диагнозом» Райана Рута вполне может действовать в украинском стиле: убить человека, который угрожает майданной Украине», – не исключил политолог. Скачко предположил несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой покушения на Трампа.

    «Согласно первой – это DeepState (Глубинное государство). Однако не стоит исключать и возможную прямую причастность Киева», – уточнил собеседник. Он напомнил о признании главы офиса Зеленского Андрея Ермака в том, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы». «Украинское руководство сейчас находится в агонии. Их конвульсии и судороги могут проявляться по-разному, в том числе в виде «крышевания» неблаговидных дел», – предположил спикер.

    Однако «украинство головного мозга» подозреваемого в покушении может усугубить положение Киева, считает Скачко. «Трамп остро воспринимает обиды. И если раньше он не питал особо теплых чувств к Украине, то теперь его позиция может стать еще жестче», – пояснил аналитик.

    «Если для демократов поражение Украины станет «европейским Афганистаном», то для Трампа это не будет иметь никакого значения. Не исключено, что политик теперь станет жестче критиковать администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, а сам попытается отказать украинскому руководству в помощи и переложить ответственность на страны ЕС», – заключил Скачко.  

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся». Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», рассказали в Белом доме.

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников в ВСУ
    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников в ВСУ
    @ vk.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный номер, принадлежащий Райану Уэсли Руту, подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, используется для вербовки наемников для Вооруженных сил Украины.

    Такая информация была выявлена корреспондентом ТАСС после проверки номера, связанного с Рутом. На указанном номере телефона в социальных сетях отвечает автоответчик, содержащий информацию о национальном волонтерском центре.

    Центр занимается отправкой бойцов на Украину и Тайвань. В сообщении также указано, что для связи с центром можно использовать популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber, Telegram, Signal и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    Сообщение автоответчика предлагает отправить голосовую запись для связи.

    Ранее суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2024, 09:27 • Новости дня
    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа

    Камала Харрис осудила покушение на Дональда Трампа в Флориде

    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Вице-президент США Камала Харрис выразила озабоченность по поводу возможного покушения на бывшего президента Дональда Трампа и осудила политическое насилие, подчеркнув важность предотвращения дальнейших инцидентов.

    Как сообщает Politico, Камала Харрис осудила политическое насилие и признала свою «глубокую обеспокоенность» после того, как стало известно о возможной попытке покушения на Дональда Трампа. Инцидент произошел в Уэст-Палм-Бич, где, по данным местных властей, агенты Секретной службы открыли огонь по подозреваемому с автоматом АК у границы гольф-клуба Трампа.

    Федеральные органы рассматривают это как возможное покушение на бывшего президента, что стало вторым подобным инцидентом за последние два месяца. Харрис выразила благодарность за то, что Трамп остался невредим, и пообещала, что администрация Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии.

    Президента США Байдена и Харрис проинформировали о происшествии на территории гольф-клуба Trump International. Байден подчеркнул, что расследование происшествия продолжается, и призвал к нулевой терпимости к политическому насилию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. В кустах, где прятался подозреваемый, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, о чем сообщил шериф полиции округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР.

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    17 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Бейтс назвал слова Маска об отсутствии покушений на Байдена безответственными

    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента США Джо Байдена, являются безответственными, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    «Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», – приводит слова Бейтса РИА «Новости».

    Бейтс счел «риторику» Маска «безответственной» и заявил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.

    Секретная служба США сообщила, что в курсе заявления Маска, но «не комментирует вопросы о разведывательных сведениях, касающихся безопасности». В Секретной службе заверили, что расследуют любые «угрозы, касающиеся лиц под охраной» ведомства, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, после того, как стало известно о второй попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». Его заявление вызвало критику, позднее Маск удалил данное сообщение.


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    16 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN, подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. Отмечается, что в число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером, передает ТАСС.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что установление связей Райана Уэсли Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с Украиной должно быть головной болью спецслужб США, а не Кремля.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

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