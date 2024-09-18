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    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 16:12 • Новости дня

    Захарова обвинила США в установлении диктатуры

    Захарова заявила о наступлении диктатуры в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума заявила, что в США уже установилась диктатура, и теперь важно определить, будет ли она разрушительной или страна вернется к нормальному состоянию.

    По ее словам, диктатура в США уже наступила, сообщает ТАСС. Она добавила, что важным вопросом остается, станет ли эта диктатура разрушительной для страны или же США удастся вернуться к нормальности.

    В своей речи Захарова сослалась на недавнее заявление Илона Маска, который выразил мнение, что если выборы в США принесут неожиданные результаты, то в стране возникнет диктатура. По словам Захаровой, Маск выразил свою точку зрения, однако она считает, что этот процесс уже произошел.

    Захарова добавила, что США теперь предстоит решить, будет ли развитие этой диктатуры разрушительным для государства или страна сможет бороться за возвращение к прежнему состоянию.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    18 сентября 2024, 02:40 • Новости дня
    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН

    Полянский: Россия призывает лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

    Полянский упрекнул США в том, что они делят мир на две категории: самопровозглашенных «властителей Вселенной», которым разрешено делать все, что заблагорассудится во имя интересов США, и на остальные страны мира, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат напомнил, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта США применили право вето уже пять раз и помешали Совбезу ООН «осудить действия ХАМАС». При этом вспоминать об этом в Вашингтоне не любят.

    «Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», – отметил Полянский.

    Он добавил, что США и союзники «давят численностью и блокируют принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето», именно для того, чтобы лишить коллективный Запад численного превосходства нужна реформа СБ ООН.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и не собирается оправдываться.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия Британии и США фактически парализовали работу Совета Безопасности ООН, что требует реформирования организации с участием стран глобального Юга.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    16 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкции США против российских СМИ.

    Оруэлл обладал богатым воображением и историческим предвидением, однако он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство – писатель описал лишь его контуры, не сумев «проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем», отметил министр, передает ТАСС.

    «Его (Оруэлла) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие, – сказал глава российского МИД. – Это тоталитаризм в чистом виде. И маккартизм тоже был детской игрой, как выяснилось».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

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    17 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Конгрессмены США призвали Байдена ввести санкции на импорт гелия из России

    Конгрессмены США призвали Джо Байдена ввести санкции на импорт российского гелия

    Tекст: Денис Тельманов

    Более десяти членов Палаты представителей США и двое сенаторов призвали администрацию президента Джо Байдена ввести санкции на импорт из России гелия. Об этом сообщает Politico.

    «Россия надеется занять место на растущем мировом рынке гелия и, вероятно, сможет сделать это в случае, если США и наши союзники не пресекут ее кампанию соответствующими санкциями», – приводит «Интерфакс» выдержки из письма Байдену от сенаторов Боба Кейси и Джона Феттермана.

    Кроме того, уточняется, что письма членов Палаты представителей, в свою очередь, адресованы госсекретарю Энтони Блинкену, главе Минфина Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо.

    Ранее летом ЕС уже ввел санкции на российский гелий.

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    17 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    Посол Антонов исключил возможность диалога России и США по вооружениям

    Посол Антонов: Диалог России с США по контролю над вооружениями невозможен

    Посол Антонов исключил возможность диалога России и США по вооружениям
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что Россия решительно отвергает возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности, никакого даже «пристрелочного диалога» между Москвой и Вашингтоном быть не может на фоне, в том числе, «потенциальных решений» о применении дальнобойных ракет вглубь российской территории, передает РИА «Новости».

    Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу, а также рассуждения США о необходимости наращивания «вложения в ядерный арсенал для сдерживания нескольких ядерных держав».

    «Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями», – подчеркнул посол России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки.

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    17 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

    Постовой живет в Сарасоте в штате Флорида. Его обвиняют в «сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве», передает РИА «Новости».

    По утверждению властей США, Постовой занимался незаконными поставками микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

    Напомним, это не первый арест гражданина России американцами по подобным обвинениям. Так, россиянин Артур Петров был арестован на Кипре и передан США. В июле Максим Марченко был приговорен в США к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения. Дмитрий Тимашев также признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Утверждается, что он якобы пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы».

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    17 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия

    Военный эксперт Леонков: Идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать Лондону

    Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия
    @ Anas Alkharboutli/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Киева не осталось весомых аргументов, которые позволили бы ВСУ перехватить инициативу в зоне СВО. Поэтому Украина при помощи боевиков из Идлиба попытается открыть второй фронт против России в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о приезде украинских инструкторов в Идлиб и контактах ГУР Украины с террористическими организациями в регионе.

    «Провинция Идлиб – особая зона, своего рода заповедник террористов, если так можно выразиться. Боевики, сражавшиеся в Сирии с правительственными войсками, а затем сложившие оружие, клялись, что больше не будут воевать. И тогда их вместе с семьями ссылали именно туда. Среди них были выходцы в том числе из бывших республик СССР. Российская авиация, войска Сирии и движение «Хезболла» их не трогали. Те, в свою очередь, крайне редко предпринимали попытки террористических атак», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Сейчас же, по всей видимости, этим боевикам нашли применение», – добавил он, отметив, что «вербовщик» Кирилл Буданов стал одним из главных террористов. Впрочем, по мнению собеседника, идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать MI6 и ее руководителю Ричарду Муру.

    «Но в медийном пространстве вся эта история подается так, будто инициатор – Киев, несмотря на то что украинское руководство выполняет лишь роль ширмы. Если в адрес англосаксов посыплются обвинения, те переложат ответственность на Украину», – считает эксперт. При этом киевские власти не в силах самостоятельно организовать ни одну из анонсированных операций.

    «Так, если говорить о «покупке» в ВСУ боевиков из Идлиба, то возникает вопрос: как их будут перемещать в зону СВО? Речь идет о признанных террористах, которые, как предполагается, должны будут пересечь территории ряда суверенных стран. Кажется, у Украины не хватит ресурсов для такого действия, поэтому все может происходить под патронажем Лондона и, возможно, Вашингтона», – рассуждает Леонков.

    Он не исключает, что боевиков сначала перевезут на британских транспортных самолетах на военную базу в Румынии, а дальше пешим порядком на бронетехнике отправят на территорию Украины. «Реализуемой также выглядит отправка инструкторов ВСУ в Сирию, – продолжил аналитик. – Они могут добраться пассажирским транспортом до Турции, выдавая себя за туристов, а затем перейти границу и оказаться на территории провинции Идлиб».

    Аналитик напомнил, что украинские военные довольно часто проводят террористические операции с помощью беспилотников. «Несмотря на то, что пионерами в этом были как раз сирийские террористы, сейчас большим опытом обладают ВСУ», – уточнил он.

    Леонков допустил, что Украина при помощи Британии и США пытается открыть второй фронт против российских сил. «У Киева не осталось весомых аргументов и сил, которые позволили бы достичь украинской армии успехов на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В этой связи они нацелились на военные базы России, которые находятся на территории Сирии. Планы противника выглядят безумными», – акцентировал собеседник.

    Однако это вполне соответствует интересам Лондона и Вашингтона. «Их авантюра с сектором Газа захлебнулась. Израильская армия не достигла ни одной цели», – считает эксперт. Возобновление же полномасштабных боевых действий на территории Сирии закончится поражением террористов, полагает он. «У Сирийской Арабской Республики появится шанс зачистить провинцию Идлиб от боевиков. Стоит ожидать, что на стороне правительственных войск будет «Хезболла», КСИР, а также российские силы, которые оказывают Дамаску помощь в борьбе с террористами», – указал спикер.  

    Он отдельно отметил сирийские правительственные силы. «Сирия с 2018 года укрепила армию. Дамаск регулярно проводит контртеррористические операции. Фактически Сирийская Арабская Республика находится в полувоенном положении, а армия – в повышенной боевой готовности», – подчеркнул спикер. Но, как полагает эксперт, Сирия предпримет шаги лишь в случае агрессии со стороны террористов из Идлиба. 

    На фоне поползновений Украины и Британии в Сирии для России возникают существенные риски. «Угроза террористических актов против наших военных баз в САР существует постоянно. Если начнутся боевые действия со стороны провинции Идлиб, мы будем оказывать правительственным войскам воздушную поддержку», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что в сирийскую провинцию Идлиб прибывают украинские инструкторы. Согласно данным местных источников, приехало уже не менее 250 человек. Они должны обучить запрещенную в России террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» делать беспилотники. Распределили украинцев по производственным объектам в районе Джисир аш-Шугур.

    Также указывается, что боевикам переданы различные комплектующие для сборки БПЛА. Их инструкторы ввезли в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения. По словам источника РИА «Новости», «украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии».

    Примечательно, но днем ранее стало известно, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с вышеупомянутой группировкой. Также указывается, что диалог ведется с главой террористической «Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), чья кличка Абу Мохаммад Джуляни. «Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против российской армии», – пишет арабское издание «Аль-Ватан».

    Упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства, затем эти люди в течение не меньше двух месяцев готовятся и перебрасываются на Украину. По информации с запада Идлиба и с севера провинции Латакия, украинские разведчики набирают боевиков из выходцев с Кавказа, уйгуров, туркоманов, русских, считающих Россию враждебной страной.

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    17 сентября 2024, 11:41 • Новости дня
    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России

    Медведев заявил о важности подготовки к возмездию за преступления

    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул важность памяти о преступных призывах Запада и подготовки к возмездию, акцентируя внимание на неизбежности расплаты за преступления против России.

    Он высказался о текущих призывах западных политиков к ударам по России и отметил, что такие призывы необходимо помнить и быть готовыми к возмездию. Медведев в своем Telegram-канале  подчеркнул, что история знает примеры отложенной мести, как в случае с Троцким и Бандерой, а также действия других стран, включая США, против их врагов.

    Медведев заявил, что такие операции требуют тщательной подготовки и важно помнить о справедливости и памяти невинно погибших. Он акцентировал внимание на неизбежности возмездия и отметил, что преступники против России должны осознавать, что за ними придут. Они должны жить в постоянном страхе, оглядываться и не иметь покоя.

    Кроме того, Медведев подчеркнул необходимость использовать известное оружие противников и предложил создать открытую базу данных врагов России с их личной информацией для практических целей. Он отметил, что, несмотря на возможные правовые вопросы, такая мера будет полезна.

    Ранее сообщалось, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по российской территории.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже вовлечен в конфликт на Украине и дискуссия в США о возможном разрешении Киеву атаковать Россию только формализует его участие.

    В ответ на возможные поставки такого оружия, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия ответит так, что это не останется без последствий.

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    18 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Миллиардер Сакс заявил, что в США надо строить метро по подобию московского

    Tекст: Константин Сергеев

    Взять пример с московского метрополитена и создать аналогичные транспортные системы должны крупные американские города. Российская столица может похвастаться одним из лучших метро в мире, отметил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    «Ради будущих поколений на уровне мегаполисов необходимо разработать стратегии трансформации. Одной из самых совершенных в мире систем метрополитена является московская. Метро Москвы прекрасно. Требуется подобная разветвленная транспортная сеть в основных крупных городах», – цитирует ТАСС выступление Дэвида Сакса по видеосвязи на конференции «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».

    Дэвид Сакс подверг критике Нью-Йорк, которому присущ ряд инфраструктурных и социальных проблем. Как отметил предприниматель, живя в Нью-Йорке, городе с наибольшим числом миллиардеров в мире, он видит огромное число бездомных и высокий уровень преступности.

    Ранее 7 сентября сообщалось, что президент Путин и мэр Москвы Собянин приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метрополитена.

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    16 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в вооружении России

    СВР: США с помощью Киева приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках ракет в Россию

    Tекст: Константин Сергеев

    Новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

    «Американцами спланирована провокация для усиления уже идущей кампании давления на Иран и КНДР за якобы ведущиеся поставки России баллистических ракет», – приводит ТАСС сообщение СВР.

    Провокаторы намеревались заявить, что именно такие боеприпасы и использовались в ходе «нанесения удара по детскому учреждению».

    Ранее в понедельник сообщалось, что Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории.

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    17 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Клинтон предложила наказывать американцев тюрьмой за поддержку «русской пропаганды» за Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американцы, которые транслируют «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телеканала MSNBC.

    «Я думаю, важно изобличить русских, как это сделал [прокурор Роберт] Мюллер, когда он предъявил обвинение многим россиянам, занимавшимся вмешательством в выборы в пользу Трампа еще в 2016 году, – приводит слова Клинтон RealClear Politics, – Но я также думаю, что есть американцы, которые занимаются такого рода пропагандой».

    По мнению Клинтон, таких американцев нужно привлекать к гражданской или даже к уголовной ответственности, так как это «было бы лучшим сдерживающим фактором». «Потому что русские вряд ли, за исключением очень немногих случаев, когда-либо предстанут перед судом в Соединенных Штатах», – сказала она.

    «Борьба с инакомыслием в США перешла на новый уровень. Хиллари Клинтон предлагает сажать американцев за неправильные посты. Свобода слова? Нет, не слышали», – прокомментировал заявление Клинтон политолог Павел Данилин. Подобные меры противоречат Конституции США и фактически являются цифровым геноцидом, указал он в своем Telegram-канале.

    «Когда-то давно я читал Бжезинского о признаках тоталитарного государства. Тот оперировал практиками СССР и Третьего рейха, рассказывая, что это как раз и есть тоталитарные государства. Так вот, там признаков было 14. И Третий рейх подходил под 12, а СССР – под 11. На тот момент (2012 год) США, так же как и СССР, подходили под 11 признаков. Теперь – под 12», – написал политолог.

    «Это очень, конечно, смешно, как работает «свобода слова», – отреагировала в Telegram политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, в целом Клинтон выступает с привычной риторикой в «адрес нас, проклятых русских, которые постоянно вмешиваются в американские выборы».

    «А потом задумчиво добавляет: ну ладно русские... но если американцы это все репостят, их нужно преследовать. Административно, а может даже и уголовно. Будь бдителен, американец, не надо репостить что попало. Надежнее будет написать, что Камала Харрис – вдохновляющий лидер!» – иронизирует политолог. 

    При этом, отмечает Федорова, все открыто говорится в телеэфире: «Чтобы никто потом не жаловался, что их не предупреждали».

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    18 сентября 2024, 03:09 • Новости дня
    В Пентагоне оценили решение Путина увеличить численность армии России

    Райдер: США серьезно относятся к решению Путина увеличить численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    США серьезно воспринимают решение президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер, комментируя решение Путина об увеличении численности российской армии, заявил, что США «вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

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    17 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    ВВС США: Россия останется угрозой вне зависимости от итогов конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США будут считать Россию угрозой независимо от того, как завершится конфликт на Украине, заявил министр американских военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл.

    «Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США)», – сказал Кендалл в ходе съезда ассоциации ВВС и космических сил США, его цитирует портал космических сил США, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон намерен и дальше укреплять военное сотрудничество с европейскими союзниками. Министр напомнил, что недавно США ратифицировали договор о распределении расходов на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ.

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