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В Казани арестовали четырех участниц женской исламистской ячейки
В Казани арестованы четыре женщины, связанные с международной террористической организацией, которые вербовали россиян и проводили нелегальные собрания в интересах исламистской ячейки, сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда.
Как говорится в сообщении, четыре женщины, связанные с так называемой Партией исламского освобождения*, были арестованы в Казани, передает РИА «Новости».
Эти женщины, 1985 и 1987 годов рождения, обвиняются в организации и участии в деятельности террористической группы, запрещенной в России.
Согласно данным ФСБ, с марта 2019 года по сентябрь 2024 года они занимались распространением террористической идеологии, направленной на создание всемирного халифата. Женщины конспиративно вербовали новых членов и организовывали нелегальные собрания в Татарстане.
Ранее ФСБ показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане, которые распространяли террористическую идеологию и вербовали новых членов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ