Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
ФСБ показала видео задержания в Татарстане участниц женской исламистской ячейки
ФСБ показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане, которые распространяли террористическую идеологию и вербовали новых членов.
ФСБ опубликовала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане, передает РИА Новости.
Ранее Центр общественных связей ФСБ заявил о ликвидации законспирированной группы, принадлежащей к международной террористической организации, запрещенной в России. Участницы этой ячейки занимались распространением экстремистских идей на территории страны, основанных на доктрине создания всемирного халифата, а также вербовкой новых последователей из числа россиян.
В кадрах, представленных ФСБ, оперативники проникают на территорию частного дома, где задерживают двух женщин. Обе женщины были с покрытыми платками головами. В ходе обыска были изъяты запрещенные экстремистские материалы, такие как литература, тетради с рукописными записями, а также средства связи и электронные носители информации, включая телефоны, сим-карты, флешки и ноутбуки.
Задержанные женщины, как видно на видео, садятся в служебный транспорт. В отношении участниц ячейки возбуждено уголовное дело.
Напомним, ФСБ задержала в Татарстане женскую ячейку террористической организации, участницы которой распространяли идеологию всемирного халифата и вербовали россиян