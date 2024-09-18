  • Новость часаПВО за ночь сбила две ракеты и 27 беспилотников над Курской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москве удалось напугать Вашингтон минимум на две недели
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    Грузия пригрозила США пересмотром отношений
    МВД решило командировать российских полицейских в Интерпол
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    15 комментариев
    18 сентября 2024, 06:54 • Новости дня

    ПВО за ночь сбила две ракеты и 27 беспилотников над Курской областью

    Смирнов: ПВО сбила две ракеты и 27 беспилотников над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В небе Курской области сбиты две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов написал в своем Telegram-канале, что ПВО и РЭБ отразили массированную атаку БПЛА на Курскую область. По его данным, ночью были сбиты  две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа.

    Ранее в Торопце Тверской области началась частичная эвакуация жителей из-за пожара, вызванного сбитым  БПЛА.

    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

    Коментарии (9)
    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область

    Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

    При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Москвича осудили на пять лет за фейки о ВС России

    Юрий Коховец получил пять лет колонии за ложную информацию о военных во время уличного опроса

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд приговорил москвича Юрия Коховца к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России.

    Коховца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России), передает ТАСС.

    В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил его к пяти годам принудительных работ. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.

    Коховец дал интервью на улице, в котором высказался о военных действиях на Украине. Позже ролик с опросом попал в интернет.

    Сам Коховец утверждал, что не знал об уголовной ответственности за военные фейки в момент беседы с интервьюером.

    Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

    Коментарии (8)
    17 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Коц рассказал новые подробности гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о новых деталях гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест») в зоне проведения спецоперации.

    Как написал военкор в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимного источника, знакомого с ходом проверки, Лысаковский и Грицай, служившие в 87-м полку, погибли при исполнении служебных обязанностей. Военное подразделение, в котором они служили, не участвовало в штурмах, а занималось удержанием уже занятых территорий.

    По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Дом был атакован беспилотником ВСУ «Баба-яга», который сбросил противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва несколько военнослужащих, включая Грицая, погибли, а другие получили ранения. Лысаковский числится пропавшим без вести.

    Тем временем в Telegram-канале Владимира Соловьева появилась запись рассказа бойца с позывным «Кратос», который был с «Эрнестом» и «Гудвином» в ночь их гибели. По его словам, группа из семи человек, которой руководил «Эрнест», укрылась ночью в частном доме и подвале. Удар дрона был в место, где дежурил «Гудвин», также взрывом был разрушен подвал, где находился «Эрнест» и еще несколько бойцов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин».

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку пехоты и плохие фортификации

    В ВСУ жалуются на нехватку пехоты и плохие фортификации на Красноармейском направлении

    Tекст: Константин Сергеев

    О непригодных оборонительных сооружениях, а также нехватке личного состава и боеприпасов под Красноармейском (украинское название – Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР заявляют военнослужащие ВСУ.

    «Главными проблемами на Красноармейском направлении являются количество личного состава и его подготовка. Так, по словам одного военного, 110-я механизированная бригада на июль 2024 года укомплектована менее чем на 40%. Часть перекинута в Очеретино всего через два месяца после вывода из Авдеевки. Там подразделение два года находилось на оборонных рубежах, бригада не восстановилась и не набрала новых людей», – сообщает ТАСС.

    В первом же столкновении у села Семеновка 68-я бригада, переброшенная на Красноармейское направление в марте, многих потеряла. В итоге в части доля новичков 90%, а средний возраст – «даже не 45+, а 55+». Другая бригада (151-я) имеет нормальную численность, но совершенно без боевого опыта.

    В ВСУ плохо отзываются о долговременных огневых точках и линиях окопов на Красноармейском направлении. Значительная часть этих сооружений, как говорят военные, не приспособлена для реальной обороны, часто они расположены посреди поля, что делает их видимыми для российских сил и труднодоступными для подвоза людей и боеприпасов. Как заявил командир 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» 59-й бригады Сергей Филимонов, эти укрепления больше помогают россиянам наступать, чем ВСУ обороняться. В итоге большинство укреплений бойцам приходится вырывать своими руками.

    Отмечают в ВСУ и значительный снарядный голод. Представитель 68-й бригады замечает нехватку снарядов уже с марта, по некоторым видам вооружения боеприпасов нет месяц.

    Как сообщалось в понедельник, российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении запорожской линии фронта.

    Коментарии (5)
    17 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ вывели часть подразделений из Курской области

    Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

    Как пишет издание, ВС России продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов, при этом потери ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского перебросить некоторые подразделений из Курской области для укрепления обороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    ВС России на пути к Северску выбили ВСУ из района железной дороги

    Марочко: Силы России, продвигаясь к Северску в ДНР, выбили ВСУ из района железной дороги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, продвигаясь к Северску в ДНР, заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменки и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе успешного наступления ВС России заняли более выходные рубежи восточнее Северска. Кроме того, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что на северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте.

    Ранее Марочко рассказал, что военнослужащие российской армии за несколько суток продвинулись у города Северска в ДНР.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Степногорском направлении в Запорожской области

    Рогов: ВС России продвинулись на Степногорском направлении в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на Степногорском направлении в Запорожской области, в том числе в районе Каменского, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись на Степногорском направлении запорожского фронта в районе Каменского, вдоль берега Днепра, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что российская авиация отработала ФАБами, когда там было скопление силы. По его словам, продвижение проходило в условиях постоянных ударов со стороны ВСУ артиллерией, БПЛА и РСЗО.

    Ранее Рогов рассказал, что российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

    Коментарии (488)
    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала украинского диверсанта на Урале

    ФСБ: Ликвидирован агент разведки Киева, готовивший подрыв сотрудника предприятия на Урале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ ликвидировала готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области агента военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Как указывается в сообщении, ФСБ пресекла деятельность россиянина 1984 года рождения, который являлся агентом ГУР и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации.

    По версии следствия, он – по заданию украинских кураторов – изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое предназначалось для подрыва машины одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия в Свердловской области, передает ТАСС.

    При задержании в момент закладки СВУ в тайник подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

    Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ, он подозревается в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 14:11 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие предприятия ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие предприятия ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие предприятий ВПК Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили снаряд РСЗО HIMARS производства США и 36 дронов.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 дронов, 579 ЗРК, 18157 танков и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    Минобороны Украины потратило все предназначенные на закупку дронов деньги

    Украинский журналист: Минобороны Украины потратило все деньги, предназначенные на закупку дронов

    Tекст: Константин Сергеев

    Министерство обороны Украины испытывает острую нехватку средств, выделенных на закупку беспилотников «Мавик». Об этом заявил украинский журналист и экс-советник военного ведомства Юрий Бутусов.

    «Почему агентство оборонных закупок не закупает «Мавики»? Оказалось, по данным источника в Минобороны, закончены сроки выполнения контрактов в августе. Как оказалось, правительство Украины не выделяет средства, чтобы приобретать основной дрон армии – самый массовый, «Мавики», – приводит ТАСС слова Юрия Бутусова.

    Ситуация для ВСУ осложнилась тем, что правительство Украины раскидало функции покупки БПЛА между министерствами и забрало средства на их приобретение у муниципальных образований.

    В итоге «на батальон, на бригаду» сейчас закупают всего по три «Мавика» на месяц, хотя это минимальный суточный расход. Бутусов констатирует критическую ситуацию сейчас и предрекает в ноябре-декабре «большой провал».

    Ранее в понедельник сообщалось, что за сутки над Брянской областью сбиты восемь беспилотников, над Курской – еще один.

    Коментарии (2)
    Главное
    Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Участников группы Pussy Riot объявили в федеральный розыск
    Истребители НАТО в Латвии перехватили стаю птиц
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    Эксперт: Мигранты должны проходить строгий отбор на право работы с россиянами
    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием

    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

    Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия предала свои обещания, данные русским при распаде СССР

    Власти Латвии окончательно показали себя предателями тех обещаний, которые были даны русским жителям этой республики при распаде СССР. Ради поддержки русскими отделения Латвии декларировалась «защита родного языка, родной культуры», казалось, что Рига будет бороться лишь с коммунизмом. На самом деле целью оказалась вся русская культура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............