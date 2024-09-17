Келин: Совет Безопасности ООН оказался парализован из-за Британии и США

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в беседе с политологом Ричардом Саквой подчеркнул, что деятельность Совета Безопасности ООН заблокирована из-за конфронтации между Россией, Францией, США и Британией, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия иногда действует совместно с Китаем, однако подчеркнул, что у Китая своя политика, и полное единство невозможно. Келин указал на необходимость реформирования ООН с включением стран Африки и Латинской Америки, чтобы преодолеть нынешние преграды.

Посол также отметил, что ООН не может справляться со всеми глобальными конфликтами. Для решения локальных вопросов он предложил использовать региональные организации, такие как АСЕАН на Востоке. Он заявил о попытках России превратить ОБСЕ в эффективную региональную организацию для разрешения конфликтов, однако, по его мнению, Запад превратил ее в инструмент защиты прав человека, что затрудняет ее работу в этом направлении.

Келин выразил сожаление по поводу того, что ОБСЕ потеряла свою первоначальную функцию в качестве европейской региональной организации по разрешению конфликтов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева представителям ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

В этой связи, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, но для этого требуется разрешение российских властей.