Лавров обвинил МОК и ВАДА в «спортивной агрессии»

Лавров заявил о попытках МОК и ВАДА поставить спорт на службу интересам Запада

Tекст: Антон Антонов

Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв» заявил: «Сейчас ВАДА и МОК объединяют свои усилия с тем, чтобы окончательно выхолостить принципы Олимпийской хартии и окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада во всех мыслимых областях человеческой жизни».

Лавров назвал такие действия «спортивной агрессией». Он заявил о намерении России продолжить защищать принципы олимпизма, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что МОК категорически отказался даже обсуждать предложение ближневосточных стран «рассмотреть вопрос участия Израиля в Олимпиаде во Франции». «Двойные стандарты – это мягко сказано», – сказал Лавров.

По его словам, сейчас те, кто управляет МОК, «хоронят Олимпийское движение». При этом Лавров выразил уверенность, что появятся «новые формы», которые позволят уберечь «дух честной состязательности и уважения партнера».

В ноябре 2023 года МОК на фоне израильско-палестинского конфликта заявил, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств». Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК. Комитет заявил, что Москва якобы нарушила олимпийское перемирие и Олимпийскую хартию, «чего нельзя сказать об Израиле».