Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
В московском хостеле задержаны более 100 мигрантов
В хостеле в центре Москвы задержаны более 100 мигрантов
В ходе расследования уголовного дела о нарушении требований безопасности в одном из московских хостелов правоохранительные органы обнаружили 108 иностранных граждан, которых доставили для проверки соблюдения миграционного законодательства, сообщили в ГСУСК России по Москве.
СК России по Москве заявил о проведении обысков в одном из хостелов в центре столицы. Как стало известно, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в здании были обнаружены 108 иностранных граждан, передает РИА «Новости».
Отмечается, что все обнаруженные иностранцы доставляются в правоохранительные органы для проверки соблюдения ими миграционного законодательства, а также для выяснения возможной причастности к другим правонарушениям. Кроме того, двое из них были поставлены на воинский учет и получили повестки.
Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что в столице свыше 400 человек задержали в ходе обысков в хостеле, правоохранители проверят законность их пребывания в России.