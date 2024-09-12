СК: В московском хостеле задержали 439 мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего на объекте выявлено 439 иностранцев, их доставляют в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Также их проверяют на причастность к иным правонарушениям в Москве и Подмосковье.

Обыск проводился в хостеле на Профсоюзной улице, их начали проверять в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества. Руководство и администрация хостела также доставлены в СК для следственных действий.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.