Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
СК: В московском хостеле задержали 439 мигрантов
В столице свыше 400 человек задержали в ходе обысков в хостеле, правоохранители проверят законность их пребывания в России, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Всего на объекте выявлено 439 иностранцев, их доставляют в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Также их проверяют на причастность к иным правонарушениям в Москве и Подмосковье.
Обыск проводился в хостеле на Профсоюзной улице, их начали проверять в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества. Руководство и администрация хостела также доставлены в СК для следственных действий.
Ранее в Подмосковье полицейские задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.