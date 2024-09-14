Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.96 комментариев
МВД: Главу минтруда Северной Осетии Айдарову задержали на 48 часов
Главу североосетинского минтруда и социального развития Алину Айдарову задержали на 48 часов по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в региональном МВД.
Регионального министра задержали на 48 часов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем в прокуратуре Северной Осетии пояснили, что, согласно версии следствия, должностные лица минтруда и социального развития с января 2022 по май 2023 года без применения конкурентных способов определения поставщика заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на общую сумму более 35 млн рублей.
Управление ФСБ региона, прокуратура региона и региональное следственное управление СК провели проверку, дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.
В пятницу глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал о задержании Айдаровой.