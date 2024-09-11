Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, команда провела в дороге 43 часа, то есть почти два дня из семи, передает RT.

«Какие три слова будут ассоциироваться со Вьетнамом? Жара. Духота. Тайфун», – сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России по футболу не смогут сразу после отмены матча вернуться в Москву из Таиланда.