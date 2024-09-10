  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
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    Адмирал: Подготовка к учениям «Океан-2024» проводилась скрытно и в сжатые сроки
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    Под санкции США попали торговые корабли России
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    6 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    10 сентября 2024, 20:39 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области

    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малые Щербаки Запорожской области нанесен точный удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 90 человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, украинские военнослужащие, попавшие под удар, прибыли на подкрепление, передает РИА «Новости».

    Кроме того, нанесен удар по технике и группе личного состава ВСУ под Запорожьем, добавил он. «Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка на подконтрольной ВСУ части Запорожской области). Это только в том месте. Били и в другие места», – сказал Лебедев.

    В субботу глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части региона, за сутки прозвучало 265 взрывов.

    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (16)
    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».

    По его словам, Киев имеет право использовать полученное от Нидерландов вооружение для нанесения ударов по военным объектам на территории России якобы согласно «международному праву и принципу самообороны», сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Брекелманс отметил, что речь идет о прицельных ударах по конкретным военным объектам, а не о массированных обстрелах гражданских объектов.

    Глава Минобороны Нидерландов призвал другие страны Запада последовать примеру страны и снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия.

    Ранее Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России.

    Коментарии (39)
    10 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом

    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом до освобождения территории России

    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на канале «Россия-24» заявил, что переговоры с Киевом невозможны до тех пор, пока ВСУ полностью не покинут территорию России.

    По его словам, в данный момент Москва не готова вести диалог до тех пор, пока украинские войска не будут полностью выведены с российской территории, передает ТАСС.

    Также особое внимание Шойгу уделил угрозе ядерного терроризма со стороны Украины, подчеркнув, что попытки Киева совершить атаку на Курскую АЭС являются недопустимыми и свидетельствуют о террористических намерениях украинского режима.

    Глава Совбеза также отметил, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов критической инфраструктуры.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

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    10 сентября 2024, 05:53 • Новости дня
    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок
    @ vorobiev_live

    Tекст: Вера Басилая

    Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском, в квартирах в районе 11-12 этажей произошел пожар, погиб девятилетний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    По данным в Telegram-канале Воробьева, пожарные тушат огонь в Раменском, горят квартиры на 11 и 12 этажах дома. Еще один дрон попал в дом на улице Высоковольтной, повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший. Эвакуированные жители домов размещены в пунктах временного пребывания.

    Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Между тем силами ПВО сбит еще один беспилотник в Раменском.

    Ранее осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье.

    До этого сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

    Коментарии (17)
    10 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    @ Кадр из видео

    В результате действий подразделений Южной группировки были освобождены Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), группировка «Центр» освободила Галицыновку, а группировка «Восток» – Водяное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Выемкой, Часовым Яром, Кураховкой, Максимильяновкой и Катериновкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Противник потерял до 715 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины «Казак», немецкую 155-мм самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и британскую 105-мм гаубицу L-119, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» около Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, две бронемашины «Казак», боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», две британские 105-мм гаубицы L-119.

    Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Гродовки, Петровки, Михайловки и Селидово ДНР. Были отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 515 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе американская Bradley, четыре бронемашины, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах Доброволья, Пречистовки, Новоукраинки ДНР и Левадного Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, польские 155-мм самоходные артустановки Krab и «Богдана», а также станцию РЭБ «Буковель-AD» , подытожили в оборонном ведомстве.

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    10 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о полном уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ

    Tекст: Александра Юдина

    Практически все теплоэлектроцентрали, обеспечивавшие Харьков теплом и электричеством, были выведены из строя, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    По его словам, российские вооруженные силы нанесли критические повреждения энергетической инфраструктуре Харькова, передает РИА «Новости».

    Шмыгаль отметил, что в результате обстрелов были практически полностью уничтожены все теплоэлектроцентрали, которые обеспечивали город теплом и электричеством.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

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    10 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области

    Песков: ВС России разработали план по вытеснению ВСУ из Курской области

    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но эти планы не будут обсуждать публично, ответил Песков на вопрос о временных рамках вытеснения украинских боевиков из региона, передает ТАСС.

    Ранее Песков подчеркивал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

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    10 сентября 2024, 09:02 • Новости дня
    СМИ: Зеленский создал на Украине постфеодальную систему

    Neue Zurcher Zeitung: Зеленский создал на Украине постфеодальную систему

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung опубликовала статью, в которой утверждается, что пришедший к власти на Украине Владимир Зеленский не смог искоренить олигархию, а вместо этого создал новую систему, которую автор материала украинский политолог Игорь Рейтерович назвал постфеодальной.

    По его мнению, после прихода к власти Зеленского произошла смена элит, но не их сути – вместо прежних олигархов сформировалась новая группа влиятельных лиц, близких к президенту, которые фактически контролируют ключевые сферы украинской жизни, передает РИА «Новости».

    Политолог указывает, что эта группа распределяет ресурсы и посты между лояльными людьми, создавая систему, напоминающую феодальную.

    «Особую роль в этой системе играет глава офиса президента Андрей Ермак, который фактически является вторым человеком в стране», – отмечены слова Рейтеровича.

    Издание заключает, что политическая система Украины зашла в тупик, а смена власти не привела к ожидаемым реформам и улучшению жизни граждан.

    Ранее политолог Олег Кузнецов раскрыл, зачем Зеленскому нужна третья мировая война.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2024, 08:05 • Новости дня
    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Минобороны: Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в небе над территорией России 144 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области, где уничтожены 72 цели.

    Над территорией Московской области сбито 20 дронов, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над Орловской областью.

    Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Коментарии (28)
    10 сентября 2024, 03:26 • Новости дня
    Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины

    Сийярто: Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины

    Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило направить свою долю в 14 млн евро из Европейского фонда мира на укрепление обороноспособности Чада, отказавшись от финансирования поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Будапешт, традиционно выступающий против поставок вооружений Киеву, нашел альтернативное применение средствам из европейского фонда. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его страна намерена направить 14 миллионов евро на развитие оборонного потенциала Чада, передает РИА «Новости».

    Такое решение было принято в ходе визита в Венгрию президента Чада Махамата Деби. Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая борьбу с нелегальной миграцией, оборону и сельское хозяйство. Венгрия также планирует повысить уровень своего дипломатического представительства в Чаде, открыв там посольство.

    Сийярто подчеркнул, что решение о перенаправлении средств будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября, однако Будапешт выразил надежду на его одобрение.

    Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС.

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    10 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском не подтвердилась

    Воробьев: При атаке БПЛА в Раменском погибла женщина, ребенок жив

    Tекст: Вера Басилая

    В доме на Спортивном проезде в Раменском пострадали три человека, погибла женщина, информация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Пострадавшие в результате ночной атаки БПЛА отправлены в Раменскую больницу, погибла 46-летняя женщина, в пунктах временного проживания заселены 43 человека, следует из сообщения в Telegram-канале Андрея Воробьева.

    Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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    10 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении сына народного артиста СССР Юрия Никулина Максима, который является гендиректором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

    Поводом для обращения послужило то, что Никулин-младший пригласил в качестве члена жюри на фестивале «Артист» директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу, передает «Абзац».

    Активисты также потребовали проверить действия Страги на предмет нарушения российского законодательства и не допустить ее участия в фестивале. Отмечается, что она негативно высказывалась о специальной военной операции России на Украине.

    Международный цирковой фестиваль «Артист» проводится с целью популяризовать цирковое искусство, а также для выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, сохранения традиций русского цирка.

    Впервые мероприятие состоялось в прошлом году, в нем приняли участие артисты из России, Китая, Эфиопии, стран Европы, Латинской Америки и других.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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