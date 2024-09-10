  • Новость часаВ Свердловской области столкнулись автобус и бензовоз, пострадали восемь человек
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    16 комментариев
    10 сентября 2024, 18:10 • Новости дня

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть снижаются во вторник более чем на 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца декабря 2021 года опустилась ниже 70 долларов.

    По состоянию на 17.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,09%, до 69,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Октябрьские фьючерсы WTI дешевели на 3,29%, до 66,45 доллара.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть во вторник остались стабильны на осторожных настроениях рынков в отсутствие значимых факторов.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Коментарии (26)
    9 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за «бочку» на Superjet пилот
    Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за «бочку» на Superjet пилот
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Разбившимся в Подмосковье самолетом-амфибией «Алекс-251» управлял летчик-испытатель первого класса Александр Иванов, которого ранее уволили за выполнение фигуры высшего пилотажа «бочка» на пассажирском лайнере Sukhoi Superjet 100.

    Иванов имел опыт работы на Ту-134, Як-40 и десятке других воздушных судов, сообщает Telegram-канал 112.

    Отмечается, что «бочка», которую он выполнил на Суперджете во время испытаний, была расценена как воздушное хулиганство, и летчика уволили, хотя сам он своей вины не признал.

    Ранее сообщалось, что в Рузском районе Московской области разбился самолет-амфибия «Алекс-251». Он потерпел крушение в ходе тренировочного полета. Предварительно установлено, что два человека, находившихся на борту, погибли.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    9 сентября 2024, 20:56 • Новости дня
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения в ходе спецоперации обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований, сообщил военнослужащий с позывным «Шахтер».

    Как указал военнослужащий, российские беспилотники обнаружили броневик во время разведывательной операции. По его словам, украинские военные пытались его использовать, однако точный артиллерийский огонь вынудил их покинуть машину. «Наши артиллеристы поразили цели в непосредственной близости от броневика, что заставило противника отступить. После этого мы без боя эвакуировали трофей», – рассказал «Шахтер», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley.

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении «Системного оператора» РФ к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

    По словам Цивилева, это позволит совместно управлять перетоками электроэнергии между странами, сообщает ТАСС

    «Узбекская сторона полностью это поддерживает. Мы в ближайшее время это сделаем», – заявил министр.

    Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС малой мощности с блоками до 55 МВт. Корпорация «Росатом» в ближайшее время должна внести и согласовать изменения в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в области атомной энергетики.

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    9 сентября 2024, 20:40 • Новости дня
    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти по «Дружбе» через Украину в Венгрию и Словакию

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину
    @ REUTERS/Mohammed Ameen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление концерна.

    Согласно заключенным договоренностям, с 9 сентября поставляемые через Украину объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group., пишет Bloomberg. Новые соглашения полностью соответствуют всем действующим санкциям, подчеркнули в компании.

    В конце августа венгерский концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отмечал, что новая схема транзита может оказаться более дорогостоящей и рискованной.

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    10 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома

    Tекст: Александра Юдина

    Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

    «У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

    При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия может защитить авиацию и автомобильный рынок от удара Запада.

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    9 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Польские десантники после неудачной высадки повисли на ЛЭП

    RMF FM: Польские десантники высадились в селе вместо пустыни и повисли на ЛЭП

    Польские десантники после неудачной высадки повисли на ЛЭП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше десантники 2-го разведывательного полка из Хрубешова ошибочно приземлились в жилом районе села Хехло вместо запланированной Блендовской пустыни, сообщила радиостанция RMF FM.

    По данным RMF FM, 12 десантников выпрыгнули из самолета с парашютами и были отнесены сильным ветром от запланированного места приземления, в результате они оказались в населенном пункте Хехло, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что военнослужащие приземлились на придомовые участки местных жителей, один из них повредил крышу дома, а другой повис на линии электропередачи. Никто из десантников не получил серьезных травм. Один из военнослужащих с травмой ноги был доставлен в госпиталь.

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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    10 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».

    По его словам, Киев имеет право использовать полученное от Нидерландов вооружение для нанесения ударов по военным объектам на территории России якобы согласно «международному праву и принципу самообороны», сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Брекелманс отметил, что речь идет о прицельных ударах по конкретным военным объектам, а не о массированных обстрелах гражданских объектов.

    Глава Минобороны Нидерландов призвал другие страны Запада последовать примеру страны и снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия.

    Ранее Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России.

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    9 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты США Камала Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post (WP), команда Харрис построила площадку, которая имитирует студию телеканала ABC, где должны пройти дебаты двух кандидатов в президенты США. Дублер Трампа нужен Харрис для того, чтобы она могла отрепетировать свою реакцию на возможные оскорбления. Отвечать на вопросы, по данным The Washington Post, Камала Харрис готовится несколько часов, передает «Фонтанка».

    Ранее Камала Харрис поблагодарила республиканца Дика Чейни, который выразил ей поддержку на выборах президента. Чейни был вице-президентом в администрации республиканца Джорджа Буша-младшего.

    В конце августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что достигнута договоренность относительно проведения предвыборных дебатов с Харрис на площадке телеканала ABC 10 сентября.

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    10 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом

    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом до освобождения территории России

    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на канале «Россия-24» заявил, что переговоры с Киевом невозможны до тех пор, пока ВСУ полностью не покинут территорию России.

    По его словам, в данный момент Москва не готова вести диалог до тех пор, пока украинские войска не будут полностью выведены с российской территории, передает ТАСС.

    Также особое внимание Шойгу уделил угрозе ядерного терроризма со стороны Украины, подчеркнув, что попытки Киева совершить атаку на Курскую АЭС являются недопустимыми и свидетельствуют о террористических намерениях украинского режима.

    Глава Совбеза также отметил, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов критической инфраструктуры.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

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    10 сентября 2024, 05:53 • Новости дня
    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок
    @ vorobiev_live

    Tекст: Вера Басилая

    Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском, в квартирах в районе 11-12 этажей произошел пожар, погиб девятилетний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    По данным в Telegram-канале Воробьева, пожарные тушат огонь в Раменском, горят квартиры на 11 и 12 этажах дома. Еще один дрон попал в дом на улице Высоковольтной, повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший. Эвакуированные жители домов размещены в пунктах временного пребывания.

    Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Между тем силами ПВО сбит еще один беспилотник в Раменском.

    Ранее осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье.

    До этого сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

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    10 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    @ Кадр из видео

    В результате действий подразделений Южной группировки были освобождены Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), группировка «Центр» освободила Галицыновку, а группировка «Восток» – Водяное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Выемкой, Часовым Яром, Кураховкой, Максимильяновкой и Катериновкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Противник потерял до 715 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины «Казак», немецкую 155-мм самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и британскую 105-мм гаубицу L-119, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» около Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, две бронемашины «Казак», боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», две британские 105-мм гаубицы L-119.

    Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Гродовки, Петровки, Михайловки и Селидово ДНР. Были отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 515 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе американская Bradley, четыре бронемашины, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах Доброволья, Пречистовки, Новоукраинки ДНР и Левадного Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, польские 155-мм самоходные артустановки Krab и «Богдана», а также станцию РЭБ «Буковель-AD» , подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    10 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о полном уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ

    Tекст: Александра Юдина

    Практически все теплоэлектроцентрали, обеспечивавшие Харьков теплом и электричеством, были выведены из строя, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    По его словам, российские вооруженные силы нанесли критические повреждения энергетической инфраструктуре Харькова, передает РИА «Новости».

    Шмыгаль отметил, что в результате обстрелов были практически полностью уничтожены все теплоэлектроцентрали, которые обеспечивали город теплом и электричеством.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

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    Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации
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    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

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    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине

    Киевский режим произвел на свет очередной политический анекдот. Причиной отзыва временного поверенного Украины в Грузии официально назван тот факт, что дипломат «в военное время приобрел стиральную машину». Каковы реальные причины этой загадочной кадровой перестановки? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Германская экономика теряет лицо

      Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

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    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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