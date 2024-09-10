Байден и Стармер решили обсудить удары ВСУ дальнобойным оружием по России

Блинкен: Байден и Стармер в пятницу обсудят удары ВСУ дальнобойным оружием по России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Блинкен на пресс-конференции, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, необходимо послушать представителей Украины и убедиться в том, что у США есть собственная оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров и как мы можем поддержать их, передает РИА «Новости».

Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения. «Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу», – отметил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом России придется создать «санитарный кордон» на всю глубину Украины, до Польши.