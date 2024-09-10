Число жертв ДТП в Якутии выросло до четырех человек

В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

«США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.