  • Новость часаПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области
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    К чему должны готовиться добровольцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 19:20 • Новости дня

    ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    По информации ведомства, киевский режим в воскресенье предпринял попытку атаковать объекты на российской территории, около 18.15 она была пресечена, передает РИА «Новости».

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщило ведомство.

    Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

    31 августа 2024, 21:09 • Новости дня
    Лавров дал характеристику желающим принять «остатки Украины» в НАТО

    Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступающие за вступление оставшейся части Украины в НАТО, чтобы решить конфликт, являются фантазерами и провокаторами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – цитирует его ТАСС.

    По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

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    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 07:22 • Новости дня
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, погиб в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

    Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.

    «Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.

    Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.

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    31 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.

    Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

    По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

    Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

    Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.


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    1 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

    Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не смогла остаться в границах 1991 года из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев, с каждыми сорванными переговорами она теряет все больше территорий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

    В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

    Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

    «Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

    Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    1 сентября 2024, 07:39 • Новости дня
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    @ Doomych/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов.

    Шувалов сообщил в Telegram, что жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию.

    Напомним, силы ПВО уничтожили девять беспилотников, которые летели на Москву. Также БПЛА атаковали Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую и области. Над Белгородом сбито несколько воздушных целей.

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    1 сентября 2024, 02:26 • Новости дня
    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием

    Министр обороны Украины Умеров сообщил о переданном Вашингтону списке возможных целей в России для ударов оружием США

    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием, если Вашингтон снимет ограничения на его использование, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    «Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты украинских граждан», – приводит «Российская газета» со ссылкой на СNN слова Умерова.

    Он заявил, что просьба Киева о снятии ограничений рассматривается в Вашингтоне, и выразил надежду, что США услышали Украину.

    СNN, комментируя запрет США на дальнобойные удары американским оружием, заявил, что сейчас не ожидается ослабления ограничений на использование ракет ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил CNN со ссылкой на представителя американской администрации, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS», поскольку число таких ракет «на американских складах ограничено, а производство занимает много времени», передает ТАСС.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

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    1 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на столицу. Атаки БПЛА отражены в Тульской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях.

    «Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.

    На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.

    Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.

    В результате атак БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

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    31 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский назвал непростой обстановку на нескольких направлениях фронта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сложная для ВСУ ситуация наблюдается на четырех фронтах на территориях ДНР, контролируемых Киевом, а также в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам украинского лидера, на покровском направлении наблюдается наибольшее количество штурмов, также сложная обстановка сложилась на краматорском, торецком и купянском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной обстановке на красноармейском направлении, которое позже усилили по приказу Зеленского.


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    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

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    1 сентября 2024, 06:59 • Новости дня
    Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
    Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
    @ A.Savin/Wikipedia/Лицензия Free Art

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбито девять беспилотников, в том числе в районе Московского НПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотников в разных частях региона.

    Собянин сообщил в Telegram, что в районе МНПЗ уничтожен беспилотник, никто не пострадал, повреждений и угрозы работе завода нет. Кроме того, три беспилотника сбиты в Раменском городском округе на подлете к Москве.

    Шапша в Telegram рассказал, что беспилотники сбиты в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

    Напомним, ранее Собянин сообщил о пяти уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Атакам БПЛА также подверглись Брянская, ВоронежскаяКурская, Липецкая, Тверская, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (6)
    1 сентября 2024, 01:51 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотники атаковали Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в Telegram.

    В Брянской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округаг. Обошлось также без жертв и разрушений.

    В Воронежской области, как сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

    Мэрия Белгорода сообщила в Telegram об украинском обстреле Шебекино.

    Напомним, российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью.

    Коментарии (2)
    31 августа 2024, 20:22 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате обстрела пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате нападения местная жительница получила осколочное ранение спины, написал глава региона в Telegram-канале.

    В селе Отрадное из-за атаки беспилотника сгорел припаркованный автомобиль, а в селе Устинка – пробита кровля в жилом доме.

    Также, по словам Гладкова, в селе Дунайка Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона оказались выбиты окна в жилом доме.

    Ранее российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ.

    Коментарии (18)
    1 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Сбиты летевшие на Москву беспилотники

    ПВО отразила атаку беспилотников на Москву и российские регионы

    Сбиты летевшие на Москву беспилотники
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты четвертый и пятый беспилотники, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также отражена атака БПЛА на Тверскую и Воронежскую области.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА уничтожены в Одинцовском городском округе и Ленинском городском округе.

    Губернатор Игорь Руденя сообщил об уничтожении силами ПВО пяти беспилотников в районе Конаково, говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы ПВО сбили свыше десяти БПЛА.

    Напомним, атакам украинских беспилотников подверглись Москва, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 22:28 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Борреля запомниться главным русофобом в Европе

    Лавров заявил о желании Борреля остаться в истории в качестве главного русофоба в Европе

    Лавров заявил о желании Борреля запомниться главным русофобом в Европе
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров, комментируя слова Борреля о том, что переговоры возможны только на основе «формулы Зеленского», заявил: «Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику, исходя из реальности. Это тупик».

    Он подчеркнул, что Боррель скоро покинет свою должность. «Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток».

    Напомним, Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает. Однако при этом он отметил, что в ЕС рассматривают только «формулу Зеленского».

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас сменит Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

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    ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми
    День 1 сентября назван самым жарким в Москве с начала века

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

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    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

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    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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