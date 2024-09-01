Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
ФК «Ахмат» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера команды
Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщила пресс-служба команды.
Как говорится в сообщении, ФК «Ахмат» и главный тренер Магомед Адиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно, передает ТАСС.
Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.
Напомним, в сентябре 2022 года «Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева.