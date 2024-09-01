ФК «Ахмат» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера команды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ФК «Ахмат» и главный тренер Магомед Адиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно, передает ТАСС.

Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

Напомним, в сентябре 2022 года «Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева.