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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    19 комментариев
    1 сентября 2024, 11:40 • Новости дня

    ФК «Ахмат» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера команды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщила пресс-служба команды.

    Как говорится в сообщении, ФК «Ахмат» и главный тренер Магомед Адиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно, передает ТАСС.

    Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

    Напомним, в сентябре 2022 года «Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева.

    31 августа 2024, 17:49 • Новости дня
    В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран
    В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран
    @ Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, написала в субботу турецкая газета Aydınlık.

    «США изначально выступали против строительства этих трубопроводов, стремясь навязать свой собственный дорогой сланцевый газ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

    По данным газеты, все факты указывают на то, что «Северные потоки» были разрушены с согласия и при участии США, Украины, Польши и Германии.

    «Санкции способствуют распаду Запада, в то время как Евразия продолжает развиваться», – добавляет газета.

    Ранее в МИД России заявили, что украинцы не смогли бы осуществить теракт против «Северных потоков» без американской помощи.

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    31 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно прорвали линию обороны ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск), встретив минимальное сопротивление со стороны противника, сообщают силовые структуры.

    Уточняется, что оборонявшие позиции в районе Красноармейска, оказали незначительное сопротивление российскому наступлению, передает ТАСС.

    «На этом направлении их оборона прорвана», – указал источник.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    31 августа 2024, 17:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Президент Черногории объяснил решение поддержать санкции против России

    Президент Черногории Милатович объяснил решение поддержать санкции против России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Черногория приняла решение поддержать санкции против России, чтобы согласовать свою политику с Европейским Союзом и стать «членом клуба», заявил президент Черногории Яков Милатович.

    Решение принято, несмотря на то, что 30% доходов страны в сфере туризма поступали из России, заявил Милатович, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич отметчал, что власти страны смогли сократить долю российских туристов до 8%, тем самым уменьшив зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.

    «Это было тяжелое решение, но мы его приняли, так как это было необходимо для согласования нашей внешней политики с ЕС и для стремления стать частью сообщества», – сказал президент.

    Согласно данным государственной службы статистики Monstat, в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрировали 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% от общего числа иностранных туристов.


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    31 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что командир батальона с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье.

    Заместитель командира с позывным «Кадет» отметил, что внутренний стержень и авторитет командира играли ключевую роль в обороне Малой Локни, передает RT.

    Коц сообщил, что готовил материал о бойцах, которые почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь Курской области. Морпехи и десантники заменили батальон и не дали ВСУ пройти далее.

    «На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести», – сказал Коц, добавив, что позже стало известно о смерти командира.

    Ранее Коц сообщил, что бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости.

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    31 августа 2024, 21:09 • Новости дня
    Лавров дал характеристику желающим принять «остатки Украины» в НАТО

    Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступающие за вступление оставшейся части Украины в НАТО, чтобы решить конфликт, являются фантазерами и провокаторами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – цитирует его ТАСС.

    По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

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    31 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной московского бизнесмена

    Tекст: Кристина Цыцура

    Банда вооруженных мужчин, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена.

    Речь идет о владельце крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В момент нападения бизнесмен находился в салоне автомобиля и не препятствовал своей охране действовать.


    Ранее охрана бизнесмена заблокировала дорогу свадебному автобусу, так как водитель якобы подрезал их. В ответ они начали бить стекла автобуса, а затем открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия. В результате от порезов осколками стекла пострадали пассажиры автобуса, среди которых были несовершеннолетние.

    Полицейские, прибывшие на вызов, задержали четверых преступников в кальянной в Щелково.


    Коментарии (27)
    31 августа 2024, 12:59 • Новости дня
    Из-за вооруженного нападения на микроавтобус в Щелково пострадали дети
    Из-за вооруженного нападения на микроавтобус в Щелково пострадали дети

    В Подмосковье задержаны четверо мужчин, разбивших стекла микроавтобуса в Щелково: в результате инцидента пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    В дежурную часть МУ МВД «Щелковское» в субботу поступило сообщение о том, что «на проезжей части у дома на Центральной улице неизвестные с оружием нарушают общественный порядок», написала Волк в Telegram-канале.

    Прибывшие полицейские установили, что на месте произошел дорожный конфликт: передвигавшие на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили в нем пассажирское стекло.

    Осколки попали в салон, в результате пострадали пассажиры, среди них были и несовершеннолетние.

    Сразу после нападения злоумышленники с места происшествия скрылись.

    Пострадавшим была оказана медпомощь.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастных: ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Все они были доставлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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    31 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.

    Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

    По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

    Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

    Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.


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    31 августа 2024, 16:50 • Новости дня
    Песков: Террористы ездят на машинах, но глав автоконцернов никто не обвиняет
    Песков: Террористы ездят на машинах, но глав автоконцернов никто не обвиняет
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что террористы используют не только мессенджеры, но и автомобили, однако никто не обвиняет и не задерживает глав автоконцернов.

    Так представитель Кремля прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, передает ТАСС.

    «Почему же не арестовывают генерального директора таких компаний, как Renault или Citroen», – отметил Песков.

    Он добавил, что в России к Дурову тоже были вопросы, но его никто не арестовывал.

    «Единственное, что я хочу подчеркнуть, так это то, что у нас его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», – заключил он.

    Ранее Песков заявил, что Кремль не проводил переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

    Коментарии (23)
    31 августа 2024, 15:29 • Новости дня
    InfoBRICS: Гибель пилота F-16 стала тяжелым ударом для Украины
    InfoBRICS: Гибель пилота F-16 стала тяжелым ударом для Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Гибель пилота F-16 стала серьезной утратой для ВСУ, заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    По его словам, утрата пилотов, которые умеют управлять истребителя F-16, представляет собой значительный удар, особенно когда существуют доктринальные и технологические барьеры, передает РИА «Новости».

    Он также напомнил, что в этом году украинские воздушные силы потеряли значительное количество пилотов в результате, по его мнению, самоубийственных вылетов.

    «Лучшее, что могут сделать украинские летчики, – это покинуть страну, возможно, даже бежать в Россию», – заявил Боснич, добавив, что в России у них получится достичь большего.

    Ранее сообщалось, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Коментарии (6)
    31 августа 2024, 16:44 • Новости дня
    Допущенный до ОИ российский дзюдоист Махмадбеков сменил спортивное гражданство

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международная федерация дзюдо объявила о смене спортивного гражданства российским дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым, теперь он будет выступать под флагом ОАЭ.

    Спортсмен поделился, что решение покинуть сборную России ему далось ему нелегко. Он выразил благодарность тренерам и Федерации дзюдо России, назвав их людьми с большой буквы, пишет «Коммерсант».

    Махмадбеков был одним из 12 российских дзюдоистов, получивших допуск от МОК к Олимпийским играм 2024 года в Париже, но он пропустил соревнования.

    Коментарии (26)
    31 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    В Мугле нашли тело пропавшей две недели назад россиянки

    Mugla Gazetesi: В Мугле нашли тело пропавшей две недели назад россиянки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тело россиянки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа в турецкой курортной провинции Мугла, нашли в субботу утром в лесистой местности, сообщил Mugla Gazetesi со ссылкой на префекта города Мармарис Нуруллаха Кая.

    Сообщается, что сначала полиция нашла разбитый телефон девушки в лесу, а затем заметили ее тело, передает ТАСС.

    «Оно отправлено в морг, причина смерти будет установлена после вскрытия», – отметил исчтоник издания.

    По информации телеканала NTV, телефон россиянки нашли рядом с обрывом в районе Ичмелер, а ее тело – на берегу моря. Спасатели спустились с крутого обрыва к воде, в поисках использовался беспилотник. Прокуратура Мармариса проводит расследование по делу о смерти гражданки РФ, сообщает телекомпания.

    Коментарии (5)
    31 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров каналу RT.

    «Те, кто выступает против, должны понимать, что чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

    Лавров также отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны могли легко прийти к соглашению, но Украина отказалась от этого.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (33)
    31 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, удар наносился по выявленным разведкой замаскированным целям противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, , сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    После подтверждения уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, полученного от разведки, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

    В Минобороны также показали кадры работы Су-34.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области.

    Коментарии (5)
    31 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на территории Курской области уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» в приграничье обнаружили оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ, передает ТАСС.

    «После подтверждения обнаруженная цель поражена артиллерийским ударом», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее Минобороны сообщил, что Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.


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