Эксперты: Уничтожать противника проще всего в походных колоннах

Tекст: Алексей Дегтярев

Эксперты канала заявляют, что публикуют мнение о вооруженных силах с точки зрения офицеров, от младших командиров до самых высоких чинов. В публикации отмечается, что уничтожение движущегося в походных колоннах противника банально, но все же не утратило актуальности.

«Когда лучше всего уничтожать противника? Не в окопе, не в блиндаже, не в укрепе. Это тяжелый путь – выковыривать и доставать защищенного и готового к обороне врага. Легкий путь – уничтожение на марше. В походных колоннах, особенно на остановках», – говорится в посте.

Также легко поражать вражеские формирования при их перемещении через минные поля, когда он не ждет атаки и не способен защищаться. Лучше всего для этого подходит авиация, в том числе беспилотная, и другое высокоточное дальнобойное оружие, способное бить по движущимся целям.

«В этом смысле, как ни парадоксально, спешить с уничтожением прорыва противника в Курской области не стоит. ВСУ обязательно бросят – и бросают уже – подкрепления, и в значительном количестве», – обратили внимание авторы.

Они указали, что уничтожать противника следует в момент движения подкреплений в сторону границы России и уже на российской территории. «На марше, повторим. Пусть они идут сами. Останется их только встретить – обнаружить и дать целеуказание. И не забывать, что противник о нас думает ровно таким же образом. У него почти нет авиации, это правда, но есть много чего другого», – заключили эксперты.

Ранее Минобороны России сообщало, что личный состав и военная техника ВСУ в Курской области поражены на удалении экипажами Су-34 ВКС России. До этого ведомство сообщало о схожей атаке на украинских военных с помощью штурмовиков Су-25.