Над Белгородской областью сбили 29 дронов ВСУ

Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Экс предположил, что своей самонадеянной и рискованной атакой украинцы решили поменять ход военных действий для одного из фронтов. Также он высказал мнение о том, что ВСУ бросили последние резервы на эту пограничную вылазку, которая обречена на провал, передает канал «360».

В то же время эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин считает, что Киев затеял азартную игру с большими ставками.

Ранее западные военные эксперты заявили, что попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.