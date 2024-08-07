РПЦ указала на целенаправленные удары ВСУ по храмам в Курской области

Патриарх Кирилл заявил о целенаправленных украинских ударах по храмам и монастырям РПЦ в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Патриарх заявил, что «с большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял» сообщения о ситуации в Курской области, где в результате украинских обстрелов «погибли и были ранены мирные жители», в том числе женщины и дети, сообщается на сайте Московского патриархата.

По его словам, «особую горечь» вызывают «целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви». В частности, сильно поврежден Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, «братия вынуждена была его покинуть».

Патриарх Кирилл отметил «примеры настоящего героизма и мужества» со стороны «простых граждан». Также он выразил благодарность «священникам и монашествующим, которые оказывают людям поддержку». Он поблагодарил «всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место». «Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!» – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Курская епархия помогает мирным жителям «по мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий». Патриарх велел Синодальному отделу по церковной благотворительности также принять участие в помощи пострадавшим.

«Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии, о скорейшем выздоровлении раненых, утешении родственников погибших, а также призываю духовенство возносить молитвы о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе», – заявил он.

Напомним, в ходе атаки украинской армии были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.