Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Умер первый ведущий французской версии телеигры «Форт-Боярд»
Первый ведущий телеигры «Форт-Боярд» Патрис Лаффон скончался во Франции в возрасте 84 лет, сообщил президент республики Эммануэль Макрон.
«Патрис Лаффон собирал целые семьи у телеэкранов. Мои соболезнования его родным и нескольким поколениям французских зрителей», – написал французский лидер на своей странице в соцсети X, передает ТАСС.
Согласно информации радиостанции France Bleu, Лаффон умер в среду утром в своем доме в коммуне Оппед от сердечного приступа.
Лаффон, помимо работы на телевидении, снимался в кино, в том числе вместе с Луи де Фюнесом в фильме «Жандарм из Сен-Тропе».