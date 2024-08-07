Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Трамп заявил о скорых дебатах с Харрис
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что вскоре состоятся его дебаты с вице-президентом США Камалой Харрис, которая участвует в президентской гонке от Демократической партии.
«Мы проведем с ней дебаты, думаю, в ближайшем будущем. Об этом скоро будет объявлено», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с Харрис в сентябре в Пенсильвании. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения устроить дебаты на площадке Fox News. Fox News – лояльный к Трампу канал.