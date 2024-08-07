В Тбилиси заявили о необходимости «Нюрнбергского процесса» над Саакашвили за войну-2008

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«После 26 октября обязательно должен состояться парламентский «Нюрнбергский процесс». Это чувствует (радикальная оппозиция), поэтому уже не скрывает планов осеннего государственного переворота», – заявил он в связи с 16-й годовщиной военных действий.

По словам Картвелишвили, «режим Саакашвили целенаправленно создал тогда провокационную обстановку для противника и не использовал все возможности для предотвращения военных действий, так как это не отвечало его планам».

«В итоге Россия добилась желаемого, «оккупировав» два региона Грузии и остановив интеграцию Грузии в НАТО. Но желаемого добились и прежние власти Грузии, которые списали нецелевые расходы и принялись тратить полученные после войны в качестве помощи от доноров 4,5 млрд долларов», – сказал Давид Картвелишвили.

По его мнению, именно на основании полученных тогда средств и была выстроена финансовая пирамида саакашвилевского «Единого национального движения», «с использованием которой и сегодня продолжаются попытки обрушить грузинскую государственность».

Давид Картвелишвили напомнил о признании бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, который говорил о выработанных Саакашвили еще в 2006 годах секретных планах военных действий против Абхазии и Южной Осетии.

«Все это не могло остаться без внимания как Москвы, так и Запада», – утверждает член «Силы народа».

«В итоге в проигрыше остались Грузия и ее народ», – заявил Давид Картвелишвили.