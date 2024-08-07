Омича приговорили к 16 годам колонии за организацию террористического сообщества

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в январе 2017 года подсудимый создал террористическую организацию, в которой он и его сообщники планировали государственный переворот в России с применением оружия и совершение терактов в Омске, передает РИА «Новости».

Там добавили, что фигурант прошел обучение минно-взрывному делу, изучил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также обучал этому сообщников.

В мае 2023 года мужчину задержали сотрудники УФСБ России и Росгвардии, в ходе обыска у него нашли компоненты СВУ и детонаторы, подготовленные им планы и программы развития террористической организации и агитки.

Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде 16 лет в колонии строгого режима.

Ранее житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима.