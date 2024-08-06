  • Новость часаДевушка погибла при атаке ВСУ на Курскую область
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

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    6 августа 2024, 15:56 • Новости дня

    Кимаковский заявил о скором освобождении Торецка

    Кимаковский: Освобождение Торецка в ДНР станет «успехом лета»

    Кимаковский заявил о скором освобождении Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Торецк зажимается в клещи, по его мнению, в ближайшее время ВС России освободят город – «это будет успехом лета».

    По его словам, ВС России продвигаются в районе Торецка, в день иногда получается пройти километры расстояния. Кимаковский добавил, что в ближайшее время можно будет услышать о серьезных боях в самом городе, передает РИА «Новости».

    «И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт, потому что он штурмуется не в лоб, а штурмуется справа и слева – то есть потихоньку зажимается в клещи. И я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета», – сказал Кимаковский.

    Ранее ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов.

    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    5 августа 2024, 19:59 • Новости дня
    В Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора»

    Tекст: Кристина Коваленко

    Пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) был поражен в районе населенного пункта Степовое Николаевской области.

    Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, отметив большое количество уничтоженных боевиков, передает ТАСС.

    Также в Николаевской области на полигоне Широкий Лан было поражено место дислокации штатных подразделений ВСУ. В пункте проходили обучение около 10 тыс. человек. «Прилетело не по располагам мобиков. По располагам старослужащих», – сказал Лебедев.

    Ранее сообщалось об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    6 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками

    Сапер: ВСУ переходят на самодельные мины с умными датчиками из-за нехватки боеприпасов

    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ все чаще используют самодельную взрывчатку с недорогими датчиками для коптеров и умных домов на фоне нехватки армейских мин. Саперы армии России изучают нововведения противника и учат новобранцев не попадаться на уловки противника, сообщил инструктор-сапер с позывным Гном.

    По его словам, в приоритете изучения саперов разные платы управления и взрыватели, особое внимание уделяется «сюрпризам», которые могут стоять с платами управления и переделаны под разные датчики, передает ТАСС.

    Гном рассказал, что в ВСУ это развито из-за нехватки массовых инженерных боеприпасов, украинцы вынуждены мастерить разного рода СВУ и ставить на взрыватели по принципу плат управления.

    По словам инструктора, эти датчики встречаются в системах умных домов и даже в подъездах многоквартирных зданий – чтобы зажигать свет, при этом на поле боя саперы им находят различное применение. Гном добавил, что за год число подобных умных ловушек у ВСУ выросло «на 1000%».

    Он добавил, что армейские мины тоже модифицируются датчиками управления под различные задачи. На полигонах в ЛНР с новобранцами и бойцами на переподготовке внимательно изучают возможные ловушки.

    Ранее боец с позывным Монтана рассказал о заминированном ВСУ зайце.

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    6 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотников, 561 ЗРК, 16 776 танков и других бронемашин, 1396 машин РСЗО, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    6 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как его «белый билет» просто выбросили

    Пленный Хавтура: В ТЦК выбросили мой «белый билет» и признали годным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки «Север» на Харьковском направлении, рассказал, как его заставили служить, несмотря на наличие «белого билета».

    По его словам, он шел на работу, когда его задержали сотрудники ТЦК, которые начали угрожать, что если он не поедет с ними, вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат, передает РИА «Новости».

    Хавтура сказал, что у него был «белый билет», но его просто выбросили и сказали: «Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить». По его словам, на Украине берут служить «всех подряд», в том числе эпилептиков. Сотрудники украинского военкомата трое суток удерживали его, а потом отправили в воинскую часть в Николаевской области, где он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое «пушечное мясо».

    В победу в ВСУ Хавтура не верит, поскольку «воевать просто некому», «мужиков берут уже под 60 лет» и инвалидов третьей группы. По его словам, на передовой невозможно даже выйти в туалет из-за обстрелов. Хавтура рассказал, что он вместе с тремя сослуживцами сидел в окопе до тех пор, пока в окоп не ворвались военнослужащие группировки ВС России «Север» и не начали кричать: «Выходите, сдавайтесь!»

    «Их автоматы были направлены в нашу сторону. Мы просто вышли и сказали: «Сдаемся!» Нас было четверо. Вылезли из той норки и сдались в плен. Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели, сигарет дали. К нам ваши ребята отнеслись по-человечески», – рассказал Хавтура.

    Ранее украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.

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    6 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР), заняв более выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены три контратаки 95-й десантно-штурмовой и механизированных штурмовых групп 53-й, 151-й и бригад ВСУ.

    Потери противника составили до 355 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», сообщил Конашенков.

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    5 августа 2024, 21:38 • Новости дня
    Минобороны решило разрешить бойцам СВО проходить реабилитацию вместе с женами
    Минобороны решило разрешить бойцам СВО проходить реабилитацию вместе с женами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовой акт, разрешающий женам военнослужащих по контракту проживать со своими мужьями во время их медицинской реабилитации, сообщает Минобороны РФ.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко упомянула о реабилитационных центрах для участников спецоперации. Бойцы выразили желание проводить там время вместе с семьей, передает ТАСС.

    Президент в ответ отметил, что жены бойцов СВО являются лучшими специалистами в области психологии и могут помогать им в реабилитации.

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    6 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    ФСБ: Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области
    ФСБ: Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погранслужба ФСБ отразила вооруженную провокацию на границе Курской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Как сообщили в ЦОС, утром 6 августа ВСУ на участке границы в Курской области совершили вооруженную провокацию, обстреляв приграничные населенные пункты, передает ТАСС.

    Там добавили, что пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии.

    Напомним, 31 июля украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области.

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    5 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    Подполье: По аэродрому для F-16 в Николаевской области нанесен удар

    В подполье сообщили об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Удар по аэродрому, предназначенному для истребителей F-16, был нанесен в Николаевской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его информации, атакован военный аэродром Мартыновка, расположенный в Вознесенске, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после двух точных попаданий по цели до сих пор наблюдаются периодические вторичные детонации. Слышны слабые взрывы с использованием боеприпасов меньшего калибра.

    По данным источников, Мартыновку подготовили в качестве аэродрома для F-16, где находятся ракеты для истребителей и летный состав.

    Ранее в Ростехе заявили, что полученные ВСУ F-16 будут уничтожены, как и вся западная техника.

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    6 августа 2024, 03:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые взрывы слышны в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Издание отметило, что в Харькове в очередной раз за ночь прозвучали звуки взрывов, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Житомирской, Хмельницой и Ровенской областях.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил о взрыве, который был похож на «прилет».

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    6 августа 2024, 05:23 • Новости дня
    Стало известно о помощи Польши Украине в вербовке наемников в нацбат

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша помогает Украине вербовать наемников в батальон националистов, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    В подполье рассказали, что со своей стороны Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии, если они заключат контракт с добровольческим националистическим батальоном «Украинский легион», передает РИА «Новости».

    Создание националистического украинского легиона ранее было инициировано в Польше.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    6 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Герасимов посетил в зоне СВО войска группировки «Центр»
    Герасимов посетил в зоне СВО войска группировки «Центр»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил войска группировки «Центр» в зоне спецоперации и заслушал доклады командиров, сообщило Минобороны.

    Командующие объединений и командиры соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, доложили Герасимову об обстановке в зоне ответственности, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Кроме того, начальник Генштаба наградил военнослужащих, проявивших отвагу и мужество при выполнении боевых задач.

    В июле Герасимову показали образцы роботизированных комплексов, используемых в ходе штурмовых действий группировки «Восток».

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    5 августа 2024, 21:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО

    Политолог Данилин рассказал об итогах работы Совфеда и Госдумы в весеннюю сессию

    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Госдума и Совфед в весеннюю сессию приняли важные законы в интересах развития экономики и обороноспособности страны. В осеннюю сессию им предстоит законодательно обеспечить реализацию обозначенных в послании президента Владимира Путина нацпроектов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава государства провел встречу со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

    «Экономическое развитие страны, социальные вопросы, поддержка бойцов СВО и их семей – это приоритетные направления работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии, которые определил Владимир Путин. При этом парламентарии и в весеннюю сессию работали весьма успешно», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Особое внимание президент уделяет взаимодействию с парламентом по вопросам обеспечения обороноспособности страны. Для главы государства являются первоочередными вопросы, связанные с социальным обеспечением и поддержкой военнослужащих. Например, на сегодняшней встрече президент поддержал идею о том, чтобы участники СВО проходили реабилитацию в санаториях совместно с их женами, потому что жены – лучшие психологи», – напомнил собеседник.

    «Отдельно отмечу, что напрямую от обеих палат зависит и реализация нацпроектов, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию. Госдума и Совфед законодательно обеспечивают их реализацию. Также в весенней сессии значительная часть времени была отведена и работе над важнейшими налоговыми законопроектами», – добавил эксперт.

    Эксперт также напомнил о рейтинге полезности депутатов Госдумы. «Он показывает, что депутаты многое сделали для обеспечения безопасности граждан, в том числе в цифровой сфере. Нельзя забывать, что Госдума в эту сессию проголосовала за новый состав правительства, а парламентарии ведут все более активную работу с гражданами в регионах», – добавил он.

    «Таким образом, если суммировать все направления деятельности парламентариев, мы видим, что решение задач обороноспособности страны для победы в СВО, развития экономики, укрепления социальной сферы зависит в том числе от эффективной работы Госдумы и Совфеда», – заключил Данилин.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. «Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Госдумы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная, большая работа. 331 закон», – сказал Путин.

    Одним из важнейших направлений работы парламентариев стала разработка мер поддержки семей с детьми. «Это коснулось 4 млн семей, где воспитываются 10 млн детей. Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей», – ответила Матвиенко.

    Также в приоритете была реализация вопросов, связанных с президентским посланием Федеральному собранию. «Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем все для достижения целей национального развития. На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54% выполнены», – добавил Володин.

    «Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – отметил Путин.

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    6 августа 2024, 01:08 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    Терехов отметил, что взрывы в городе похожи на «прилет», передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Киевской и Житомирской областях Украины.

    Ранее сообщалось, что в Харьков прибыли, отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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