Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Путин заявил о важности соответствия стандартов медицины на Севере арктическим реалиям
На Севере должны быть выработаны арктические стандарты медицины, эту идею озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава государства отметил важность этой инициативы.
Чибис обратил внимание на необходимость проводить более глубокие и частые исследования медицины для жителей арктических регионов, так как условия жизни там отличаются от средней полосы. По словам губернатора, на Севере медицина дорогая, и среднего тарифа недостаточно, он призвал выработать стандарты арктической медицины.
«Во всем свои стандарты. Нужно, чтобы они соответствовали, конечно, реалиям», – сказал в ответ Путин, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что власти России продолжат укреплять первичное звено здравоохранения и развивать медицину в регионах.