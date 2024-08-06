Путин заявил о важности соответствия стандартов медицины на Севере арктическим реалиям

Tекст: Елизавета Шишкова

Чибис обратил внимание на необходимость проводить более глубокие и частые исследования медицины для жителей арктических регионов, так как условия жизни там отличаются от средней полосы. По словам губернатора, на Севере медицина дорогая, и среднего тарифа недостаточно, он призвал выработать стандарты арктической медицины.

«Во всем свои стандарты. Нужно, чтобы они соответствовали, конечно, реалиям», – сказал в ответ Путин, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что власти России продолжат укреплять первичное звено здравоохранения и развивать медицину в регионах.