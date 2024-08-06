Мишустин утвердил кураторов национальных целей развития

Tекст: Валерия Городецкая

Куратором работы по достижению целей технологического лидерства назначен вице-премьер Денис Мантуров, сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости». В частности, ему предстоит обеспечение технологической независимости страны в различных областях экономики.

Вопросы реализации потенциала каждого человека, воспитание патриотичной и социально ответственной личности будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Единый план по достижению национальных целей планируется разработать к 1 ноября, этим займутся Минэкономразвития и Минфин. Он будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов.

На встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым Мишустин отметил, что темпы развития российской экономики превысили ожидания.

«Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]», – сказал он. Высокая динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле, добавил глава кабмина.