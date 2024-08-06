По делу о хищении допрошены сотрудники парка и выставочного центра «Патриот»

Как сообщил источник ТАСС , допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», в организациях изъяты документы, представляющие значение для расследования уголовного дела.

Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

@ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова

Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВФМ, на котором присутствовал президент России.