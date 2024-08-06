Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
По делу о хищении допрошены сотрудники парка и выставочного центра «Патриот»
По делу о хищении 40 млн рублей допрошены сотрудники парка и выставочного центра «Патриот»
Следователи допросили сотрудников парка «Патриот» и комплексно-выставочного центра «Патриот» по делу о хищении более 40 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», в организациях изъяты документы, представляющие значение для расследования уголовного дела.
Ранее фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» согласились сотрудничать со следствием.
Напомним, сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн рублей.