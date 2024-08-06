Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» согласились сотрудничать со следствием
Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов сотрудничает со следствием, сообщили в правоохранительных органах.
Источник добавил, что также со следствием сотрудничает заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что глава парка «Патриот», полковник запаса Вячеслав Ахмедов арестован 235-м гарнизонным военным судом до 21 сентября в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн рублей.