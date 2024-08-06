Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
Украинские военнослужащие предпринимают попытки выбраться из окружения в восточной части Нью-Йорка (Новгородское) на Горловском направлении, но несут серьезные потери.
При попытке покинуть окружение солдаты ВСУ попадают под шквальный огонь и гибнут в больших количествах, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе, который стал результатом удара российской авиации по позициям ВСУ. Взрыв сопровождался образованием крупного грибообразного облака, что вызвало ассоциации с ядерным взрывом.