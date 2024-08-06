Ложный крик о бомбе спровоцировал панику в аэропорту Екатеринбурга

Tекст: Валерия Городецкая

«Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал «Бомба!», и люди побежали… к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», – рассказал один из свидетелей произошедшего, передает Ura.Ru со ссылкой на «E1.ru».

Раздавшиеся хлопки, принятые людьми за выстрелы, усугубили хаос. «Все побежали, было много детей, создалась давка», – сообщил очевидец. Многим пассажирам пришлось покинуть аэропорт без багажа.

Впоследствии в пресс-службе воздушной гавани заявили, что один из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля, но сотрудники погранслужбы урегулировали ситуацию.

«Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», – добавили там.