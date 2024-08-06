Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Ложный крик о бомбе спровоцировал панику в аэропорту Екатеринбурга
В екатеринбургском аэропорту Кольцово возникла паника из-за ложного сообщения о бомбе, сопровождавшегося хлопками, которые были приняты за выстрелы.
«Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал «Бомба!», и люди побежали… к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», – рассказал один из свидетелей произошедшего, передает Ura.Ru со ссылкой на «E1.ru».
Раздавшиеся хлопки, принятые людьми за выстрелы, усугубили хаос. «Все побежали, было много детей, создалась давка», – сообщил очевидец. Многим пассажирам пришлось покинуть аэропорт без багажа.
Впоследствии в пресс-службе воздушной гавани заявили, что один из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля, но сотрудники погранслужбы урегулировали ситуацию.
«Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», – добавили там.